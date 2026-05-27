Histórico: Milo J arrasó con 12 estatuillas y se quedó con el Gardel de Oro 2026

La música nacional vivió una noche inolvidable en el Teatro Coliseo. Impulsada por CAPIF, se llevó a cabo la ceremonia de los Premios Gardel 2026, la gala más importante de la industria musical argentina que premia a los mejores artistas, productores y realizadores del último año.

Con apenas un puñado de años en la escena, Milo J., el artista oriundo de Morón, se consagró como el máximo galardonado de la velada al alzarse con nada menos que 12 estatuillas, incluyendo el codiciado Gardel de Oro por su aclamado álbum La vida era más corta. Visiblemente emocionado al subir al escenario, expresó: “Me cambió la vida”, antes de dedicarle el triunfo a su madre, a su novia, a sus productores y a los fanáticos que apuntalaron su meteórico ascenso en el género urbano.

Una noche repleta de grandes ganadores y leyendas premiadas

Además del huracán Milo J, quien también se impuso en categorías de peso como Álbum del año, Canción del año (por “Niño”) y Mejor canción urbana (por “Olimpo”), la ceremonia celebró la enorme diversidad y el talento de la música argentina actual con ganadores de altísimo perfil:

Lali: Se quedó con el galardón a Mejor álbum artista pop por No vayas a atender cuando el demonio llama y también celebró junto a Miranda! por Mejor canción de pop gracias a su hit “Mejor que vos”.

Charly García & Sting: Lograron un formidable triunfo en Mejor canción de rock y Mejor colaboración por su aplaudido single “In the City”.

Ca7riel & Paco Amoroso: Se adjudicaron la terna a Mejor canción pop rock por “#Tetas” y la de Mejor canción en vivo con su celebrado paso por las Tiny Desk Sessions .

Marilina Bertoldi: Conquistó el rubro de Mejor álbum artista de rock con Para quién trabajas vol. I .

Divididos: Los liderados por Ricardo Mollo alzaron el premio a Mejor álbum grupo de rock .

Nathy Peluso: Se impuso en una categoría picante al ganar Mejor álbum artista tropical / cumbia por su disco Malportada .

Cazzu: Se llevó la distinción a Mejor álbum de música global por Latinaje .

Luck Ra: Se adueñó del ritmo cordobés al ganar Mejor álbum de cuarteto por Que sed y Mejor canción de cuarteto junto a Miranda! por “Tu misterioso alguien”.

Homenaje a la trayectoria y el valor del catálogo nacional

Uno de los momentos más emotivos e importantes de la noche estuvo dedicado a la música de raíz. El legendario conjunto salteño Los Nocheros recibió el merecido Premio Gardel 2026 a la Trayectoria, coronando décadas de éxitos en el folclore argentino. Asimismo, el reconocimiento al resguardo de las joyas musicales de nuestra historia brilló en la categoría Mejor colección de catálogo, donde se consagró la edición remasterizada de Suiza 1980 de la eterna Mercedes Sosa.

La gran fiesta de la música demostró el presente arrollador y el futuro brillante de nuestra cultura. Milo J se llevó todas las miradas y las estatuillas principales a su casa, pero el orgullo por el talento nacional inundó cada rincón del Teatro Coliseo.