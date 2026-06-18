Historias del Mundial: el arquero que es furor en el torneo recibió la mejor noticia tras hacer llorar al mundo

Vozinha, el arquero de 40 años que se convirtió en héroe tras el histórico empate de Cabo Verde frente a España, podrá reencontrarse con su madre en Estados Unidos. Tras conmover a todos al confesar que ella no había podido viajar por restricciones económicas del visado, un dirigente norteamericano destrabó el conflicto.

El Mundial 2026 no solo regala grandes espectáculos deportivos, sino también historias humanas profundamente conmovedoras que trascienden la pelota. El gran protagonista de las últimas horas es Vozinha, el experimentado arquero de Cabo Verde que, a sus 40 años, pasó de la angustia absoluta a la felicidad más pura. Tras convertirse en héroe nacional y furor global en las redes sociales, el futbolista recibió la noticia que tanto esperaba: su madre obtuvo el visado y podrá viajar a alentarlo.

El pasado lunes, Cabo Verde —un pequeño archipiélago africano de apenas 500.000 habitantes— logró el primer punto de su historia en una Copa del Mundo al empatar 0 a 0 contra la poderosa España por el Grupo H. Vozinha fue la figura indiscutida del encuentro, resistiendo cada uno de los ataques de la Roja. Sin embargo, tras el pitazo final y luego de ser elegido el mejor jugador del partido, el arquero rompió en un llanto desconsolado que dio la vuelta al mundo.

Vozinha, el héroe de Cabo Verde 🇨🇻 pic.twitter.com/sEQuPkpen4 — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) June 16, 2026

Un llanto que conmovió al planeta y activó la política de EE.UU.

Al ser consultado por sus lágrimas, el arquero (que sumó más de 10 millones de seguidores en Instagram en menos de un día) abrió su corazón y reveló el drama familiar que lo atravesaba: “Lloré porque crecí con mis abuelos y, lamentablemente, fallecieron hace unos años. Lo hicieron todo por mí y hoy no estaban aquí. Mi madre tampoco pudo venir por el visado, porque no había logrado reunir a tiempo el dinero suficiente”.

Las estrictas políticas migratorias vigentes en Estados Unidos para la cita mundialista imponían a los ciudadanos de países en desarrollo, como Cabo Verde, la obligatoriedad de realizar un depósito de entre 5.000 y 15.000 dólares para poder obtener la visa (una suma que se reembolsa recién al regresar al país de origen). Para la familia del arquero, esa cifra resultaba completamente inalcanzable.

La enorme repercusión de sus declaraciones caló hondo en la política estadounidense. Este miércoles, Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, confirmó que intervino directamente ante las autoridades diplomáticas para solucionar la situación de manera excepcional.

El reencuentro más esperado será en Miami

“Tengo el privilegio de anunciar que la madre de Vozinha podrá obtener un visado a tiempo para asistir al partido del domingo contra Uruguay”, expresó el congresista mediante un comunicado oficial, detallando que ya se están ultimando los preparativos logísticos del viaje.

El esperado abrazo entre madre e hijo tendrá como escenario la ciudad de Miami, donde la sorprendente selección de Cabo Verde se medirá este domingo ante el combinado charrúa en su segunda presentación por el Grupo H, antes de cerrar la primera fase el próximo 27 de junio contra Arabia Saudita.