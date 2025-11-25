Historias con Marca: este martes a las 22 el primer episodio con Sofía Pescarmona

Esta noche comienza el ciclo multiplataforma de El 9 Televida, Historias con Marca, con la conducción de Elena Alonso. En el primer capítulo estará la reconocida empresaria mendocina Sofía Pescarmona quien compartió experiencias y visión. El estreno lo vas a vivir hoy a las 22 y luego On Demand desde ELNUEVE.COM
Este martes a las 22 comienza Historias con Marca el programa multiplataforma de El 9 Televida conducido por Elena Alonso y que en su primer programa tendrá como invitada a la reconocida empresaria Sofía Pescarmona. Podrás ver el estreno hoy a las 22 y luego On Demand desde ELNUEVE.COM.
Este nuevo ciclo audiovisual multiplataforma promete mostrar la esencia de los principales líderes empresariales de la región. La serie invita a descubrir trayectorias personales y profesionales que van más allá de los números y los balances. En este primer episodio habrá una charla imperdible con una mujer que deja marca e historia en Argentina.
Historias con Marca: una charla con los protagonistas de Mendoza
A lo largo de diez episodios, en Historias con Marca, los protagonistas compartirán sus comienzos, los miedos, los fracasos convertidos en aprendizaje y los logros que marcaron sus vidas. El formato, pensado como una charla distendida y sin guion rígido, se apoya en material de archivo y cámaras de estudio para lograr una conversación sincera y cercana.
Un contenido multiplataforma
El contenido se despliega en todo el ecosistema de Canal 9. La entrevista completa se podrá ver en streaming, se amplificará con reels en redes sociales y tendrá un resumen en televisión abierta. Además, cada episodio contará con una nota periodística en ELNUEVE.COM, reforzando la presencia digital y el alcance multiplataforma.
Historias con Marca es una invitación a conocer el alma detrás de las empresas emblemáticas de Mendoza, un espacio donde la emoción, la cultura y la innovación se encuentran para dejar huella en la audiencia