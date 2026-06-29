Héroe de cuatro patas: Bart, el perro argentino que rescató a dos chicos atrapados entre los escombros en Venezuela

El can adiestrado forma parte de la misión humanitaria enviada desde nuestro país. En un dramático operativo contrarreloj, el animal logró marcar el punto exacto donde dos menores esperaban ser salvados tras el trágico terremoto.

En medio del desolador panorama que se vive en Venezuela tras los devastadores terremotos que sacudieron la región, una historia de milagro y heroísmo con sello argentino recorre el mundo. Bart, un perro especializado en búsqueda y rescate que integra el contingente de asistencia humanitaria de la República Argentina, se convirtió en el máximo protagonista de las tareas de emergencia al lograr localizar con vida a dos menores de edad que yacían atrapados bajo una pesada estructura colapsada.

El dramático y exitoso operativo se desarrolló este domingo por la tarde en el estado de La Guaira, la zona más castigada por el desastre natural. El contingente argentino se desplazaba hacia otro punto de la región cuando recibió un llamado desesperado de Protección Civil de Venezuela: los rescatistas locales sospechaban que había personas atrapadas en un sector específico de derrumbe, pero no lograban precisar el lugar exacto entre las toneladas de concreto. Sin dudarlo, el equipo de militares especializados argentinos activó el protocolo y envió al can al centro de la escena.

Una señal de vida entre las ruinas

Con un adiestramiento implacable, Bart se introdujo con destreza a través de un túnel extremadamente estrecho abierto en la estructura colapsada. Pocos minutos después, el perro emitió una “marca de presencia positiva”, la señal clave e inequívoca que los rescatistas esperaban del animal para confirmar que había personas respirando debajo del desastre.

Basándose estrictamente en la guía olfativa del can, los infantes de marina argentinos y los equipos de emergencia venezolanos reorientaron de inmediato las excavaciones y el apuntalamiento hacia el sector exacto indicado, logrando extraer con éxito y poner a salvo a los dos nenes.

Tras el milagroso rescate, el animal recibió un emotivo reconocimiento en el lugar por parte de las máximas autoridades venezolanas y de los propios vecinos del lugar, quienes fundieron en aplausos y agradecimientos al ejemplar y a sus guías por su invaluable desempeño en el terreno.

Una catástrofe que ya deja miles de víctimas

Según los últimos reportes oficiales difundidos por el Ministerio de Defensa, Bart forma parte del primer escalón de militares y especialistas que Argentina desplegó de urgencia en el país caribeño para brindar soporte médico, logístico y de rescate ante la magnitud de la tragedia.

La situación general en el país vecino sigue siendo crítica y el tiempo corre en contra de los rescatistas. Hasta el momento, el sismo ha dejado un saldo escalofriante de al menos 1.450 muertos, más de 3.150 heridos y decenas de miles de familias damnificadas que lo han perdido absolutamente todo. Mientras la réplicas amenazan la estabilidad de las construcciones que quedan en pie, los contingentes internacionales —con héroes silenciosos como Bart a la cabeza— no bajan los brazos y continúan removiendo las ruinas con la esperanza de hallar más sobrevivientes.