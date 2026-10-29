Hello Kitty versionada por Juli Poggio para Halloween

Con una estética que mixtura la inocencia pop, destellos metalizados y un giro sanguinolento, la actriz demuestra cómo resolver una fiesta de disfraces concentrando toda la magia, en el rostro y el peinado.

Cuando se acerca la noche de brujas, la clásica pregunta sobre qué ponernos suele venir acompañada de listas interminables de accesorios, capas o vestuarios complejos. Sin embargo, las tendencias de las últimas temporadas confirman que una buena producción de belleza puede prescindir por completo del disfraz tradicional. Un claro ejemplo de esta corriente es la reciente apuesta de Juli Poggio, quien sorprendió en las redes sociales con una propuesta de maquillaje de alto impacto inspirada en el universo de Hello Kitty.

Lejos de la clásica versión aniñada o puramente dulce, el estilismo —ideado junto al prestigioso makeup artist Lautaro Eros Ferrante— subvierte los códigos del personaje para proponer un cruce fascinante entre la ternura pop y la estética gore de Halloween.

El rostro como lienzo: cuando la inocencia se vuelve oscura

La genialidad del concepto radica en tomar elementos icónicos inconfundibles de la famosa gatita —el moño rojo, la nariz amarilla y los característicos bigotes— y resignificarlos a través de una ejecución teatral y sofisticada.

Mirada estelar y gráfica: Los párpados se trabajan con una base de sombras blancas y plateadas que se extienden hasta la zona de las cejas, salpicadas de aplicaciones brillantes. Un delineado negro de trazo geométrico y gráfico, coronado por pestañas exageradas, aporta una dramaturgia magnética que contrasta de inmediato con el rubor rosa intenso aplicado en las mejillas.

El toque perturbador: La verdadera transformación de la propuesta llega de la mano de la sangre simulada. Salpicaduras de pintura roja dispuestas estratégicamente sobre la frente, alrededor de los labios, el mentón y el cuello quiebran la dulzura inicial, sugiriendo que la tierna mascota ha protagonizado una escena de suspenso.

Equilibrio de labios: Para evitar la saturación visual, la boca se resuelve con un tono nude rosado y un acabado ultra brillante con gloss, cediendo todo el protagonismo a la zona superior del rostro.

Geometría capilar: el arte de moldear las orejas con trenzas

Un gran maquillaje de caracterización pierde fuerza si el cabello no acompaña la narrativa. En este caso, la melena larga, suelta y perfectamente lacia de Juli suma un detalle de ingeniería creativa: dos pequeñas trenzas laterales firmemente sujetas y curvadas hacia arriba para recrear de manera exacta las orejas del personaje.

Coronado por un moño rojo con acabado brillante ubicado sobre la frente, el peinado cierra el círculo de la transformación sin requerir máscaras ni postizos incómodos.

La alternativa ideal para resolver la noche

La propuesta de Poggio funciona como un manual de estilo perfecto para quienes buscan resolver Halloween apostando todo al beauty look. Combinado con una prenda de indumentaria sobria y neutral, el rostro transformado, el tocado y el peinado ocupan el centro absoluto de la escena.

Una prueba contundente de que, con ingenio y buenas manos, el maquillaje puede convertirse en el mejor y único disfraz de la noche.