“Hay terceros que no quiero que sean manchados”, dijo Gimena Accardi intentando desterrar los rumores que la vinculan con su compañero de trabajo

A la salida de Olga, el streaming del que la actriz forma parte se improvisó una conferencia de prensa en la que Gimena Accardi confirmó que le fue infiel a su esposo, mientras intentó desestimar los rumores que la vinculan con su compañero de la obra “En otras palabras”, Andrés Gil.

Primero fue la confirmación de la separación, y ahora el hecho de que Gimena Accardi le fue infiel a Nicolás Vázquez. Desde hace semanas el mundo del espectáculo argentino está convulsionado con la ruptura de la icónica pareja que por más de 18 años estuvo junta. Pero todo eso, hoy, parece ser algo del pasado. Este martes, la actriz brindó una improvisada conferencia de prensa en donde dio declaraciones contundentes y trató de desterrar los rumores sobre un romance entre ella y su compañero de elenco, Andrés Gil.

Quien dio la primicia sobre la infidelidad de Accardi hacia Vázquez fue Ángel de Brito en la noche del lunes. Así, este martes a la actriz no le quedó más que arremangarse y aprovechar su espacio en Olga, el stream del que forma parte, para salir a aclarar las cosas.

“Me mandé una cagada malísima y me hago cargo”, dijo Accardi, visiblemente conmovida, en lo que se convirtió en una de las declaraciones más sinceras y resonantes del año.

En su declaración en Sería increíble, remarcó el hecho de que lo que de Brito dijo era “50% verdad y de eso me hago cargo, pero del otro 50% no”. Y añadió que: “necesito frenar esto porque hay terceros que no quiero que sean manchados y en el medio hay familias. Me hago cargo de esto, putéenme, espérenme, vengan a escupirme a la salida de Olga. Andrés es mi compañero actual, sigo compartiendo la gira. Necesité salir a aclararlo, esa es la verdad. Esta soy yo con mis miles de defectos y un poco me alivia que se corra el foco de Nico, que durante meses recibió el mismo hostigamiento sin hacer nada”.

Esto último en referencia a que la vinculan con Andrés Gil, el actor con el que comparte trabajo en la obra de teatro En otras palabras, quien además, es la pareja de Cande Vetrano con quien hace meses tuvo un bebé.

Ante la cantidad de micrófonos, sostuvo: “Ahora lo tendré yo y me bancaré la que venga, pero quiero aclararlo. El hostigamiento de redes sociales viene de hace un montón, yo cerré todo, no leí nada porque no quiero suicidarme mañana. Prefiero hacerlo por mi salud mental”.

Durante la improvisada conferencia de prensa, Accardi detalló cómo vivió este momento personal tan delicado: “Con la persona que tenía que aclararlo, ya lo hice. Nos amamos, nuestro vínculo sigue siendo hermoso. Nicolás me dio los mejores 18 años de mi vida, yo se los di sin dudas. Él me mira a los ojos, comimos la semana pasada… Fue un desliz total, no fue un enamoramiento, no me enamoré de nadie, nunca fue una relación paralela”. Cuando fue consultada sobre la identidad del tercero, volvió a responder que no tiene que ver con el ambiente artístico: “Es un random, no es del medio, ni lo conocen, ni hurguen porque no lo sigo en Instagram”.

En el mismo sentido, dijo que de la infidelidad “no hay pruebas de nada. Ni chats, ni fotos”, y sobre la duración de ese desliz, subrayó: “Muy poquitito”.

Siempre remarcó que lo más importante para ella fue y es su vínculo con Nico Vázquez y el dolor que envuelve la ruptura: “Para mí es un tema muy sensible, muy delicado. Hay dos personas sufriendo muchísimo, que uno es Nico y otro soy yo. Estoy hablando de mi vida completamente privada, es una vergüenza total para mí tener que estar haciendo esto con todos estos micrófonos como si yo fuera mediática. Saben que no somos una pareja mediática”.