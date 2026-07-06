¿Hay repechaje en Gran Hermano? El tajante anuncio de Santiago del Moro que sacudió todo

Ante los fuertes rumores que aseguraban el reingreso de ex participantes a la casa, el conductor rompió el silencio y aclaró el futuro del juego. Además, hoy es una noche clave: se define la temida “placa planta”.

La recta final de Gran Hermano: Generación Dorada mantiene en vilo al país, no solo por las alianzas dentro de la casa sino por las constantes modificaciones en el reglamento. En una edición que ya estuvo marcada por la implementación de los Golden Tickets, reingresos imprevistos y votaciones especiales, las redes sociales estallaron el fin de semana con la versión de que la producción preparaba un nuevo e inesperado repechaje. Sin embargo, las ilusiones de los exparticipantes duraron poco.

Cansado de las especulaciones de los fanáticos, Santiago del Moro decidió cortar el asunto de raíz. Durante la mañana de este lunes, el conductor utilizó los micrófonos de su programa de radio para desactivar el rumor y llevar claridad sobre la etapa decisiva en la que ingresa el certamen. “El repechaje ya fue”, disparó de forma contundente, confirmando que no habrá modificaciones en el plantel oficial de juego.

Visitas especiales y cuenta regresiva para la final

A pesar de descartar de manera definitiva la entrada de nuevos competidores oficiales, Del Moro dejó la puerta abierta para sorpresas que mantengan el dinamismo del show, pero sin alterar el formato de competencia: “A esta altura, para competir, no creo que ingrese nada más. Probablemente entre algún familiar o ex para compartir algún momento, algo como una visita, pero nada más para jugar en la competencia oficial”, advirtió.

El conductor recordó además que, si bien el formato ya entró en una fase de “cuenta regresiva”, todavía queda tela por cortar en la pantalla. “Nos faltan más de dos meses, pero nada más”, precisó, marcando el horizonte temporal de un ciclo que sigue liderando los niveles de audiencia de la televisión argentina.

Lunes de tensión: ¿Quién se va en la “placa planta”?

Más allá de los anuncios a futuro, la atención inmediata de la gala de este lunes por la noche está puesta en la resolución de la “placa planta”, una de las instancias de nominación más particulares y masivas de la temporada que se abrió la semana pasada.

Aunque desde la producción han mantenido un absoluto hermetismo respecto a si habrá un eliminado o una salida múltiple esta noche, las encuestas paralelas en redes sociales y los termómetros de los búnkers de fans ya marcan una clara tendencia. Hasta el momento, Luana y Nigro son los participantes que acumulan la mayor cantidad de votos negativos por parte del público. ¿Se cumplirá el pronóstico de las redes o habrá un batacazo de último momento?

Toda la gala de eliminación, las repercusiones del anuncio de Del Moro y todo lo del reality lo vivís minuto a minuto en El 9 Televida.