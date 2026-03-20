¿Hay indicios en el nuevo video de Tini que confirman su casamiento con De Paul?

Para los fanáticos de la Triple T y el motorcito de la Selección, el videoclip funcionará como un mensaje cifrado que revelará, finalmente, los planes de pasar por el altar.

El lanzamiento de “Dos Amantes”, el nuevo single de Tini Stoessel junto a Ulises Bueno, no será recordado solo por su ritmo pegadizo. Para los fanáticos de la Triple T y el motorcito de la Selección, el videoclip funcionará como un mensaje cifrado que revelará, finalmente, los planes de pasar por el altar. Entre tortas, botines y una mesa llena de leyendas, todo indicará que el casamiento del año estará más cerca de lo que muchos creen.

La escena que desatará el furor aparecerá sobre el final del video. Allí se verá una torta blanca de tres pisos decorada al estilo coquette. Sin embargo, lo que confirmará las sospechas serán los muñecos de la cima: el novio lucirá camisa y saco, pero con bermudas, medias largas y botines, mientras sostiene una pelota. La novia lo abrazará de la cintura sobre una base verde que imitará el césped de una cancha. Para los seguidores, no habrá dudas: se trata de una representación inequívoca de Rodrigo De Paul.

Pero el video no se detendrá ahí. La producción reunirá a una verdadera “selección” de figuras argentinas en una mesa festiva. Lionel Messi, Susana Giménez, Cacho Deicas y el propio Rodrigo De Paul compartirán escena con Tini y Ulises, reforzando la idea de que esta celebración ficticia se trasladará pronto a la vida real. La presencia del capitán de la Selección en este contexto alimentará las teorías de que el anuncio oficial se hará de manera inminente.

Aunque hasta ahora la pareja ha respondido con evasivas y humor, estos nuevos gestos marcarán la agenda mediática de los próximos meses. El videoclip se convertirá en un espacio de encuentro simbólico donde la realidad y la ficción caminarán de la mano. Los fanáticos analizarán cada fotograma buscando la fecha oculta, convencidos de que Tini ya no podrá ocultar más su deseo de dar el “sí”.

Mendoza y el país entero estarán pendientes de las redes sociales de la cantante. ¿Será este el primer paso hacia la boda más esperada de la década? Todo indicará que, después de este video, el compromiso ya no será un secreto para nadie.

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