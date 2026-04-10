¡Hay Del Boca para rato! Anna Chiara entró a Gran Hermano con un mensaje incendiario para los participantes

Tras el accidente que obligó a Andrea del Boca a abandonar la competencia, su hija, Anna Chiara, ingresó a la casa más famosa del país no solo para retirar las pertenencias de su madre, sino para dejar una advertencia que sacudió a los jugadores.

La noche de Gran Hermano: Generación Dorada se paralizó con el debut del desafío más temido y emocionante: el “Congelados”. Tras el accidente que obligó a Andrea del Boca a abandonar la competencia, su hija, Anna Chiara, ingresó a la casa más famosa del país no solo para retirar las pertenencias de su madre, sino para dejar una advertencia que sacudió a los jugadores.

Un ingreso cargado de mística y emoción

Mientras los participantes quedaban inmovilizados en el living y la cocina, por los parlantes comenzó a sonar “Tonta, pobre tonta” y “El Amor”, los grandes éxitos musicales de Andrea del Boca. En ese clima de nostalgia, Anna cruzó la puerta con una misión clara: llevarse la valija de la actriz, quien el pasado lunes sufrió una caída frontal en la cocina que le provocó un fuerte traumatismo en el rostro.

Visiblemente conmovida pero firme, Anna Chiara se acercó a los jugadores y abrazó especialmente a Yisela “Yipio” Pintos, una de las aliadas de su madre dentro del reality. “Hay Del Boca para rato y que esta visita sea un símbolo de la fortaleza que tenemos”, sentenció, dejando en claro que el apellido sigue más vigente que nunca en el programa.

“Cuidado con los perritos falderos”

Lo que parecía ser una visita puramente emotiva dio un giro inesperado antes de que Anna se retirara. Con el carácter que la caracteriza, lanzó un mensaje filoso directo a quienes cuestionaron a su madre o celebraron su salida: “Ojo conmigo, a los perritos falderos, que ladren. Al que se porta mal, no le dan el premio ni el cariño de la gente”, disparó sin filtros.

Antes de cruzar la puerta de salida, dejó picando una frase que encendió las alarmas y las teorías de un posible regreso: “Cuídenme la casa, en cualquier momento vuelvo”.

El impacto en la casa

La visita dejó a los participantes en shock. Tras la orden de “descongelados”, las lágrimas y los debates no tardaron en aparecer. Muchos interpretaron las palabras de Anna como una confirmación de que Andrea del Boca podría volver en el repechaje, mientras que otros sintieron el golpe de la advertencia sobre el “cariño de la gente”.

Reviví este histórico momento en este video.

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