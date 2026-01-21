Hasta cuándo hay tiempo y qué se necesita para ingresar al Servicio Penitenciario de Mendoza

La inscripción para la cohorte 2026 del Servicio Penitenciario provincial se realiza de manera virtual y permanecerá disponible hasta el 2 de febrero. El proceso incluye evaluaciones físicas y psicológicas, además de la presentación de documentación obligatoria para acceder al curso de formación con beca mensual.

El Servicio Penitenciario de Mendoza mantiene abierta la inscripción para el Curso de Aspirantes a Agentes Penitenciarios del Escalafón de Seguridad, cohorte 2026 (Promoción LXV). Se trata de una convocatoria oficial que busca incorporar nuevos agentes a la fuerza, con formación especializada y acompañamiento institucional.

La inscripción se realiza de manera virtual a través del portal del Gobierno de Mendoza y estará disponible hasta el lunes 2 de febrero de 2026. Los interesados deben completar un formulario digital y cargar la documentación solicitada, que luego será validada en las distintas etapas del proceso.

El procedimiento de selección incluye pruebas de aptitud física y psicológica, entrevistas médicas y otras instancias eliminatorias. Quienes aprueben todas las fases comenzarán un curso de preparación de aproximadamente seis meses, con acceso a una beca mensual que cubre gastos de traslado y materiales educativos.

Requisitos principales

Ser argentino/a y tener domicilio real en Mendoza.

Tener entre 18 y 28 años al 30 de junio de 2026.

al 30 de junio de 2026. Poseer título secundario completo o equivalente.

Estatura mínima exigida: 1,55 metros .

. No ser infractor del deber de votar.

No encontrarse en estado de gravidez durante la inscripción ni el cursado.

No poseer tatuajes visibles en cabeza, cara o cuello.

Presentar antecedentes de buena conducta y no tener medidas judiciales vigentes.

Documentación obligatoria

DNI (frente y reverso).

(frente y reverso). Constancia de CUIL .

. Partida de nacimiento actualizada.

Certificado analítico de estudios secundarios, definitivo y legalizado.

Certificado de antecedentes penales .

. Certificado médico de aptitud física, indicando estatura mínima.

Constancia de Junta Electoral.

Constancia de Juicios Universales.

Constancia del Registro de Deudores Alimentarios.

Currículum vitae con foto actualizada.

La convocatoria busca garantizar transparencia y profesionalismo en el ingreso de nuevos agentes, reforzando la seguridad y el orden dentro del sistema penitenciario provincial. Además, representa una oportunidad laboral estable para jóvenes mendocinos con vocación de servicio.

Con esta propuesta, el Servicio Penitenciario de Mendoza ofrece formación especializada, beneficios económicos y la posibilidad de desarrollar una carrera en el ámbito de la seguridad pública.