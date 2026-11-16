Los próximos episodios de Bahar, la exitosa novela turca de las noches de El 9 Televida, estarán cargados de tensión, dilemas morales y revelaciones oscuras. Tras revisar en detalle el historial clínico de Naz, Harun confirmará sus peores sospechas sobre el plan macabro de su hermana Maral, enfrentándose a una encrucijada que pondrá en juego sus valores profesionales y su propio corazón. Enterate de todo lo que pasará en El 9 Televida.

La trama de Bahar promete mantener en vilo a los televidentes mendocinos con un giro dramático que sacudirá los cimientos del hospital. Luego de que la protagonista decidiera dar un paso al costado en su historia con Evren, un hallazgo médico pondrá la verdad al borde de salir a la luz. Mirá lo que se viene en El 9 Televida.

El macabro plan de Maral quedará al descubierto

En las próximas emisiones, Harun revisará minuciosamente el historial médico de Naz y confirmará lo que más temía: su hermana Maral le suministró una mezcla de hierbas para provocarle una hemorragia y, de esa manera, forzar que Evren permaneciera atado a ella.

Horrorizado al comprender el grave peligro al que fue expuesto un bebé que aún no había nacido, el médico estallará de furia y encarará sin rodeos a su hermana: “¿Qué le diste, Maral? ¿Cómo sabes que no le ha pasado nada al bebé?”, le gritará fuera de sí. Lejos de mostrar arrepentimiento, la joven responderá con una frialdad escalofriante, asegurando que solo le “mostró el camino” a Naz y que actuó buscando la felicidad de su hermano.

La encrucijada moral: ¿la verdad o el amor de Bahar?

La reacción de Harun será contundente y apelará a su ética médica y personal: “No pienso construir mi felicidad sobre mentiras. No jugamos con la vida de un bebé jamás”. Bajo la firme amenaza de expulsarla del hospital, le exigirá que confiese toda la verdad frente al doctor Evren de manera inmediata.

Sin embargo, Maral jugará su carta más manipuladora y pondrá sobre la mesa una tentación difícil de ignorar: “Si no cambias de opinión, Bahar y Evren podrían volver. ¿Es eso lo que de verdad quieres ahora que estás tan cerca de ella?”, le lanzará con malicia. De este modo, Harun quedará atrapado en la encrucijada más difícil de su vida: hacer lo correcto y arriesgarse a perder a Bahar para siempre, o guardar silencio y cargar con una oscura mentira para su propio beneficio.

No te pierdas los próximos capítulos de Bahar, en las noches de El 9 Televida.