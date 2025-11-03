Handan saca las uñas, una vez más, en Pasión Prohibida: conocé a su nueva enemiga

La madre de Kumru, Handan, tiene adoración absoluta por el dinero y el poder. Para ella nada, ni siquiera su propia hija, importa más que la plata y así ahora, asomará las uñas para defender lo que puede llegar a obtener de su hermano. Mirá lo que se viene en Pasión Prohibida en El 9 Televida.

Handan, la madre de Kumru y la exesposa de Doğan, desde que apareció en Pasión Prohibida se mostró como una mujer despiadada y a la que sólo le interesa el dinero y el poder. Por supuesto que la cosa no ha cambiado, pero lo que sí se modifica ahora es el enemigo que tiene enfrente y a quién le sacará las uñas para defender el patrimonio de su hermano, plata, propiedades, joyas y lujos que algún día ella podría llegar a heredar. Mirá lo que se viene en la pantalla de El 9 Televida.

Al enterarse de que su hermano había heredado una gran fortuna, Handan fue a visitarlo para ofrecerle su ayuda. Aunque él sabe que su hermana es una interesada, como no sabe cómo gestionar tanto dinero, se ha dejado aconsejar por ella y está intentando recuperar la relación que tenían cuando eran niños.

Ender no ha querido desperdiciar la presencia de Engin en su vida y se ha inventado una excusa para pedirle ayuda y acercarse cada vez más a él. Descubrir que es multimillonario le ha cambiado su opinión sobre él. Un besito al interés…

Handan estalla al ver que Ender y su hermano están comiendo juntos en un restaurante. “Quiero saber desde cuándo se llevan tan bien. ¿Qué me están ocultando?”, pregunta Handan enfadada.

Engin le explica que sólo ha intentado darle una mano a Ender y el enojo de Handan va en aumento. “¿Cómo has podido creerte las patrañas de esta mujer?”, le pregunta ella a su hermano. ¿Acabará cayendo Engin en las redes de Ender? Porque cabe recordar que Ender es media como Handa, de las que sólo se sienten atraídas por hombres millonarios.

