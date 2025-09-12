Handan no pierde oportunidad de emprenderla contra Yildiz en Pasión Prohibida

Desde la llegada de Handan, la madre de Kumru, la vida de Yildiz se convirtió en un esquivar o enfrentar situaciones bastante difíciles. Y mirá lo que se le viene en los próximos episodios en El 9 Televida.

La vida de Yildiz y la de Doğan también es todo menos un cuento de hadas. La pareja central de Pasión Prohibida está en pie de guerra gracias a que Handan no pierde oportunidad para generar polémica. Y esto recién comienza. Mirá algo de lo que sucederá en El 9 Televida.

La vuelta de Kumru a la mansión llena de alegría a Doğan, quien se ha sentido aliviado después de haberse reconciliado con su hija. Sin embargo, la armonía de la cena familiar ha dado un giro inesperado cuando Handan cae de repente.

La madre de Kumru se muestra muy preocupada por su hija tras haberse enterado de que ha estado ingresada en el hospital. Sin ser invitada, se sienta, como si nada, en la mesa, despreciando la comida de Yildiz y criticando la tardanza de la empleada al servir.

Ante la situación, Doğan se cansa y decide intervenir para poner en su lugar a su exmujer, pidiéndole que se mantenga al margen y que muestre más respeto.

Claramente, Handan pretende incomodar a Yildiz para provocar problemas entre ella y Doğan y, en el mejor de los casos, que se divorcien. Al igual que Ender, la mujer busca que el matrimonio se fracture y así sacar provecho de la situación. Y para saber si lo consigue o no, no te queda otra que no perderte ningún episodio de Yasak Elma en El 9 Televida.