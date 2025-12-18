Handan está que hecha fuego por la boca en Pasión Prohibida y se va a enfuercer aún más, mirá por qué

Handan no puede soportar la idea de que su hermano Engin se haya casado con Zeynep, y para peor su hermano le marcará la cancha enfureciéndola. Mirá lo que se viene en Yasak Elma, en El 9 Televida.

Handan intentó volver a la vida de Doğan porque se quedó sin recursos para mantener su vida de millonaria. Y ahora que su hermano apareció, como un hombre multimillonario, no puede creer que Yildiz, Asuman y Zeynep lo hayan llevado para su lado. Así que la mujer es un sólo enojo, pero lo que no sabe es que ese enojo se hará más grande… mirá lo que va a pasar en Pasión Prohibida, la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

Handan, la hermana de Engin, está furiosa y no puede contener su indignación. Desde que su hermano decidió casarse con Zeynep y se unió al bando de Yildiz, ella sigue intentando manipularlo a su antojo, pero todo le resulta en vano.

La rabia de Handan ha escalado después de que Engin, ahora más seguro y autoritario que nunca, haya tomado el control total de su vida.

Engin no solo ha prometido apoyar a Yildiz en su lucha, sino que también ha demostrado su compromiso a través de sus actos. Al hablar sobre la inminente fiesta en la mansión, ha dejado claro quién tiene la última palabra: su esposa.

Durante una conversación tensa, le ha dicho a Zeynep que ella es quien manda en la casa. Esta declaración ha sido una piedra en el zapato para Handan. El cruce del empresario marcó un límite clarísimo y dejó en evidencia que ya no es el hermano sumiso de antes. Mientras tanto, Zeynep no pudo ocultar el orgullo por su marido. ¿Podrá surgir el amor entre ellos, aun cuando se casaron sin estar enamorados?

Para averiguar cómo avanza esto y más, no te pierdas los próximos episodios de Pasión Prohibida en El 9 Televida.