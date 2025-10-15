Handan consigue lo que quiere en Pasión Prohibida, ¿cómo le caerá la novedad a Doğan?

El objetivo de Handan, desde siempre, fue tener acciones en la empresa de Doğan y parece que lo consiguió. Mirá lo que se viene en Pasión Prohibida en El 9 Televida.

Desde siempre, el único objetivo de Handan eran las acciones de la empresa de Doğan. Hay que decir la verdad, a esta señora nunca la importó su hija, Kumru. Y tanto insistió y apeló a cualquier artimaña que termina consiguiendo lo que quiere. Mirá lo que se viene en Pasión Prohibida, la novela turca de las tardes de El 9 Televida.

Handan ya no sabía qué más hacer para llamar la atención de Kumru. A tal punto lleva las cosas que la señora finge un suicidio para que su hija vaya a verla. Y ahí va y entra con todo en la trampa que su propia madre le arma.

Que Ender y Yildiz se aliaran contra ella fue lo mejor que le pudo pasar a Handan. Gracias a eso, la madre de Kumru pudo inventarse que Feedo le había robado todo su dinero por culpa de las dos amigas y eso le llevó a intentar quitarse la vida. ¡Pero nada más lejos de la realidad!

Gracias a su brillante actuación, Kumru se ha compadecido con ella y se ha comprometido a ayudarla en lo que sea. La joven no puede creerse que la mujer de su padre haya sido capaz de hacer algo así y mucho menos que Doğan siga defendiéndola.

Mientras Yildiz y su marido conversan en el jardín de la mansión, Kumru aparece acompañada de Handan. “Tienes que marcharte cuanto antes. Tu visita aquí ha superado de sobre su propósito”, le dice directamente Doğan a su exmujer.

Sin embargo, Kumru le recalca a su padre que eso no es posible, ya que, como nadie se preocupaba por su madre, ha querido hacerlo ella: le cede todas sus acciones en la empresa. “Tienes frente a ti a tu nueva socia”, le dice Kumru a Doğan. ¿Cómo será la llegada de Handan al Holding?