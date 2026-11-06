Hamburguesas, música y el título de “empleado del mes”: Carlos Vives revolucionó las cocinas de MasterChef Celebrity

La segunda noche de la sexta semana en MasterChef Celebrity Argentina 2026 tuvo de todo y para todos los gustos. Con la presencia estelar de Carlos Vives como invitado de lujo, los participantes se enfrentaron a un divertido y exigente desafío para convertirse en el “empleado del mes”, preparando hamburguesas completas, papas fritas y aderezos.

Las cocinas más famosas del país cambiaron de dinámica este jueves en El 9 Televida. Con la conducción de Wanda Nara y la supervisión del jurado compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana, los concursantes debieron aprovechar al máximo 3 minutos de mercado y 60 minutos de preparación para elaborar la hamburguesa perfecta a lo MasterChef Celebrity.

La visita de Carlos Vives y la motivación del “empleado del mes”

El plato fuerte de la noche fue la participación de Carlos Vives. El reconocido músico no solo disfrutó de la gala, sino que compartió con los chefs y participantes cuál es su debilidad culinaria: una hamburguesa estilo smash, con cebolla crocante y medallones no muy gruesos para poder armar una versión triple. Luego, recorrió las estaciones para alentar a los famosos.

Bajo la consigna de que hacer las cosas bien tiene su recompensa —materializada en cuadros con las fotos de cada uno colgados en la pared como si fueran empleados del mes—, los concursantes contaron con la asistencia del jurado durante dos minutos, un tiempo que dependía directamente de la dinámica del programa.

Beneficios, chicanas y estrategia

Edith Hermida, quien se había consagrado con la medalla plateada la semana anterior, obtuvo el privilegio de contar con cuatro minutos de asesoramiento del jurado. Sin embargo, para tener ese tiempo extra debió quitárselos a un compañero. Sin dudarlo, apuntó contra Rocío Robles, disparando: “Por linda, mosquita muerta e hija putativa de Mazzocco”.

Los participantes que debieron atravesar el exigente desafío fueron Josefina “China” Ansa, Pablo Giralt, Grego Rossello, Lizy Tagliani, Edith Hermida, Pablo Migliore, Rocío Robles, Elizabeth “La Negra” Vernaci y Hernán “Mala Fama” Coronel.

El detalle de las preparaciones de la noche

Pablo Giralt: Hamburguesa con tomates asados, panceta, omelette, mayonesa de hierbas y papas fritas.

Pablo Migliore: Hamburguesa triple con cheddar, panceta, cebolla y ananá caramelizados, salsa agridulce picante y papas fritas.

China Ansa: Hamburguesa con huevo, panceta, cebolla caramelizada, pepinos agridulces, mayonesa picante y papas fritas.

Elizabeth “La Negra” Vernaci: Hamburguesa con queso morbier, lechuga, tomate, cebolla caramelizada, huevo, mayonesa dijon y papas fritas.

Rocío Robles: Hamburguesa doble con lechuga, tomate, pepino, huevo, chimichurri, mayonesa de alcaparras y papas fritas.

Edith Hermida: Hamburguesa con queso, mayonesa de zanahoria y papas fritas.

Grego Rossello: Hamburguesa doble con panceta, cheddar, salsa mil islas y papas fritas.

Lizy Tagliani: Hamburguesa con zanahoria, pepino, tomate, cebolla, mayonesa de palta, barbacoa y papas fritas.

Mala Fama: Hamburguesa doble con queso, huevo frito, chimichurri de panceta y miel, papas fritas.

Tras las degustaciones, el jurado seleccionó al ganador que se coronó como el “empleado Masterchef de la semana”, logrando que su cuadro quedara colgado en la estación durante toda la ronda.

Seguí todas las galas, los mejores momentos y el minuto a minuto del certamen a través de la pantalla de El 9 Televida.