Más allá de una simple tentación ocasional, levantarse a asaltar la heladera puede esconder desequilibrios hormonales, estrés o trastornos del sueño. El médico especialista en obesidad Jorge Pujol explica cómo detectar su origen y qué hábitos nocturnos conviene ajustar.

Para muchas personas, el silencio de la noche trae consigo un visitante incómodo: el deseo imperioso de volver a la cocina apenas unas horas después de haber cenado. Aunque suele minimizarse como un mero antojo o una falta de fuerza de voluntad, sentir hambre a medianoche de manera recurrente constituye una señal biológica y conductual que merece atención clínica, especialmente cuando impacta en el peso corporal, la digestión y la calidad del descanso.

El médico especialista en obesidad Jorge Pujol advierte que el primer paso para abordar este fenómeno consiste en “diferenciar un episodio aislado, provocado, por ejemplo, por una cena demasiado ligera, de un patrón sostenido en el tiempo. Comprender su origen y evaluar su cronicidad resulta fundamental para diseñar estrategias efectivas, y evitar que el cuerpo naturalice la ingesta nocturna como una rutina”.

Un origen multifactorial: hambre real frente a hambre emocional

Cuando el impulso de comer aparece en plena madrugada, rara vez responde a una verdadera necesidad energética del organismo. Según explica el doctor Pujol, detrás de este comportamiento suelen entrecruzarse distintas causas:

Desbalances nutricionales durante el día: Saltear comidas, realizar dietas excesivamente restrictivas o cenar platos compuestos únicamente por harinas refinadas genera picos bruscos de glucosa seguidos de caídas repentinas, lo que dispara señales de alerta y apetito pocas horas después.

Factores emocionales y estrés acumulado: Al caer la noche y disminuir las obligaciones cotidianas, afloran la ansiedad, el cansancio mental o el aburrimiento. En estos casos, la comida funciona como un ansiolítico inmediato que busca liberar dopamina y serotonina para calmar el malestar.

Síndrome del comedor nocturno: Cuando la conducta se vuelve crónica y la persona concentra gran parte de sus calorías diarias después de la cena, incluso despertándose en medio de la noche con la sensación de no poder volver a dormirse si no ingiere algo, estamos frente a un trastorno específico que requiere acompañamiento interdisciplinario.

El rol decisivo del sueño en el control del apetito

“Uno de los pilares más subestimados en el manejo del peso y la conducta alimentaria es la higiene del sueño. Dormir mal o acortar las horas de descanso nocturno altera directamente la arquitectura hormonal que regula la saciedad.

Cuando el organismo no descansa lo suficiente, aumenta la producción de grelina -la hormona encargada de estimular el apetito- y disminuye drásticamente la leptina, responsable de enviar al cerebro la señal de plenitud. A este desequilibrio se suma la elevación del cortisol nocturno, que orienta el deseo casi exclusivamente hacia alimentos hipercalóricos, dulces o ricos en grasas. En pocas palabras: un cerebro cansado pierde capacidad de autorregulación y busca energía rápida en la heladera”, argumentó el especialista.

Consejos prácticos para desactivar el impulso nocturno

Para revertir este hábito sin caer en prohibiciones rígidas que generen mayor ansiedad, los especialistas sugieren reorganizar la rutina vespertina con medidas concretas:

Garantizar cenas completas y saciantes: Incluir una buena porción de proteínas magras, fibra proveniente de vegetales y grasas saludables retrasa el vaciamiento gástrico y mantiene estables los niveles de insulina durante toda la noche.

Ordenar las ingestas diurnas: Evitar llegar a la noche con un déficit calórico extremo realizando desayunos y almuerzos nutritivos.

Priorizar el descanso reparador: Establecer horarios regulares para acostarse, reducir la exposición a pantallas luminosas al menos una hora antes de dormir y crear un entorno propicio para el sueño.

-Identificar el disparador antes de abrir la heladera: Hacer una pausa de cinco minutos, beber un vaso de agua o una infusión cálida sin cafeína y preguntarse si lo que se siente es hambre física o cansancio emocional.

“Entender qué nos lleva a comer fuera de hora permite abordar el problema de raíz, transformando la noche en un verdadero espacio de reparación física y metabólica”, concluyó Pujol.

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