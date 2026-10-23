“Hace cuatro meses no lo veo”: La Joaqui rompió el silencio tras el picante tema de Luck Ra y Khea

La controversia en el mundo de la música urbana y la cumbia no detiene su marcha. Luego de que Luck Ra y Khea compartieran el adelanto de su nueva bachata titulada “El que se la queda pierde”, miles de usuarios en las redes sociales vincularon la picante letra con La Joaqui. Lejos de llamarse al silencio, la cantante rompió el hermetismo. Conocé lo que dijo, acá.

El lanzamiento del adelanto musical de Luck Ra y Khea encendió las redes sociales de inmediato. Con frases directas y una previa provocadora donde lanzan el remate “ya fue con la pérdida, ahora es el que se la queda pierde”, la opinión pública no tardó en señalar a La Joaqui como la destinataria de estrofas que tildan a una expareja de “egoísta e hipócrita”.

Ante el revuelo mediático, la artista marplatense decidió brindar una entrevista al medio PuroShow para dejar en claro su postura y poner límites respecto al vínculo que sostuvo con el cordobés.

“Elijo no escuchar su música”: la tajante respuesta de La Joaqui

Consultada de manera directa sobre la canción, la referente del RKT fue contundente respecto al lugar que ocupa hoy el cantante en su vida: “Cada cual es libre de ser feliz como quiera. No vi el adelanto del tema de Luck Ra, elijo no escuchar su música. Yo ya no lo conozco, hace cuatro meses que no lo veo. No siento que me lo hizo a mí, pero entiendo que puede ser sugerente porque si no, no lo hubieran levantado todos los medios”, sentenció la intérprete.

Asimismo, La Joaqui marcó un claro contraste sobre la manera en que maneja sus relaciones personales, asegurando que jamás utilizaría la música para atacar a una expareja: “Yo ni en pedo voy a sacar un tema de esto, no le haría lo mismo. Es una persona con la que dormí dos años, ¿cómo le voy a decir algo así? Le escribiría en privado, sin dudas”.

El respaldo a Tiago PZK y la reacción en redes

En medio de los cruces y tras la confirmación del romance entre Tiago PZK y la artista —sumado al tajante “no” del cantante respecto a mantener una amistad con el cordobés—, la Joaqui apoyó la actitud protectora de su actual pareja: “El gordo hace lo que quiere, es muy protector. No le molesta, está haciendo música”.

Mientras tanto, en las plataformas digitales el debate no se hizo esperar. En redes como X, los fanáticos vertieron comentarios divididos ante el título de la bachata: desde duras críticas a la actitud de los cantantes con calificativos de “dolidos”, hasta quienes celebran los temas de despecho tras las rupturas amorosas.