Hablame de amor y reconocimiento: La Sole celebra sus 30 años de carrera en Cosquín y agotó todas las entradas

La artista santafesina logró una vez más un hito en el festival de folclore más emblemático de la Argentina, de cara al festejo de sus 30 años de carrera. Soledad Pastorutti se presentará este sábado 31 de enero en Cosquín 2026.

Fue un 26 de enero, pero de 1996 cuando Soledad Pastorutti se paró por primera vez en el Cosquín para revolucionar el panorama musical nacional para siempre. A treinta años de ese hito, consagrada y reconocida como un ícono, la folclorista santafesina festeja sus tres décadas de carrera este sábado 31, fecha para la que se agotaron las entradas.

En 2016, cuando la artista oriunda de Arequito celebró sus 20 años en la música, invitó a un sinfín de íconos del folklore como Los Manseros Santiagueños, El Chaqueño Palavecino, Abel Pintos, Luciano Pereyra, Los Nocheros y muchos más. En esa ocasión el recital se dio en la fecha exacta en que se cumplían dos décadas desde aquel Cosquín 96. En esa oportunidad también se habían agotado las entradas para su noche.

El camino de Soledad hacia el escenario mayor del festival no se dio a través de la competencia del pre-Cosquín: ella cantaba en las peñas aledañas al recinto y el boca en boca hizo que el fenómeno de “la niña que revoleaba el poncho“ llegara a la plaza Próspero Molina. Este sábado, La Sole hará un festejo a lo grande por sus treinta años de carrera, se vislumbra que incluso mayor que el de sus 20.

“Por un lado me parece una situación como si no la hubiese vivido. No por ajena, sino porque es casi soñada, y es lejana, pasó hace mucho tiempo. Y también cambiaron mucho las cosas”, comentó Soledad en diálogo con La Capital, en referencia a su primer Cosquín. Y sumó: “Siento que hoy todo es muy diferente. En esencia no, porque yo me sigo emocionando, me sigue gustando subirme al escenario a cantar. Pero en aquel momento no teníamos la menor idea de lo que iba a pasar después”.

El mismo día

El 26 de enero desde su cuenta personal Soledad realizó un emotivo posteo en donde conmemora lo que ha sido una suerte de “gira eterna”, una vorágine de la que nunca se bajó, como describe el diario de Rosario que la entrevistó en exclusiva para este momento tan especial de su carrera.