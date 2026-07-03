Habitación antipánico, 77 casas y 200 autos: los oscuros detalles de la fortuna de la sobrina de Jésica Cirio que investiga la Justicia

El juez federal Luis Armella lidera la pesquisa sobre Priscila Ferrante (33). La joven, que es la madrina de la hija de la conductora, quedó en el ojo de la tormenta por un patrimonio indescifrable. El misterio de la mansión de Banfield Oeste.

La causa que investiga el entorno de Jésica Cirio y su exesposo Martín Insaurralde sumó información oficial que complica de manera directa a la familia de la modelo. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, encabeza un minucioso expediente sobre el colosal patrimonio atribuido a Priscila Ferrante, sobrina directa de la conductora, tras detectar que la joven de 33 años posee decenas de bienes registrados a su nombre o en cotitularidad con familiares directos.

Ferrante, cuyo perfil mediático resurgió con fuerza en las últimas horas tras las revelaciones de Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece), es hija de Verónica Mestre, la medio hermana de Jésica Cirio que falleció en 2025. Sin embargo, el vínculo familiar no termina ahí: la confianza entre ambas era tan estrecha que la propia Cirio la eligió como madrina de su hija. Hoy, la Justicia intenta determinar si ese lazo afectivo mutó en un sofisticado esquema societario para ocultar bienes de procedencia ilícita.

Radiografía de una fortuna obscena: 77 inmuebles y una flota indescifrable

La recolección de pruebas fiscales arrojó un número definitivo que encendió todas las alarmas en los tribunales federales: Priscila figura vinculada a 77 inmuebles distribuidos en puntos estratégicos del país y el exterior, un volumen patrimonial imposible de justificar con sus ingresos declarados.

Dentro de los activos bajo la lupa judicial se destacan:

Exclusivos chalets en Pinamar .

Departamentos de lujo en Puerto Madero .

Dos propiedades registradas en Miami, Estados Unidos.

Una flota de más de 200 vehículos que incluye autos de alta gama, camiones y motocicletas.

8 embarcaciones, joyas y abultadas sumas de dinero en efectivo.

El misterio de la mansión de Banfield Oeste

De todos los inmuebles relevados por la fiscalía, hay uno en particular que obsesiona a los investigadores. Se trata de una imponente propiedad ubicada en la zona residencial de Banfield Oeste.

Los datos del expediente: La vivienda cuenta con casi 750 metros cuadrados cubiertos y está distribuida en ocho ambientes, cinco baños, parque, quincho y pileta. Sin embargo, el detalle más inquietante es una habitación blindada diseñada con características de búnker antipánico.

Aunque la escritura del inmueble figura a nombre de Priscila y de su padre, Andrés Ferrante, el juzgado federal busca determinar quién financió realmente la compra y edificación de semejante estructura edilicia. A esto se le suma el complejo plano sentimental de la joven, quien mantiene una relación de pareja con un hombre condenado por una millonaria estafa con facturas apócrifas que damnificó a la entonces AFIP, y que actualmente cumple prisión domiciliaria.

La “celestina” que unió a Cirio con la política

La hipótesis de la pesquisa intenta reconstruir el rol que desempeñó Ferrante para determinar si actuó como nexo en las relaciones sociales y patrimoniales del círculo de Lomas de Zamora. Cabe recordar que la joven tuvo su pico de exposición pública en 2014, durante el casamiento de su tía con el exintendente de esa localidad, donde enfrentó orgullosa los micrófonos.

“Yo soy la responsable de todo esto. Martín es amigo y vecino de toda la vida de acá de Lomas de Zamora. Vivo a dos cuadras de su casa, compartí colegio con sus hijos y nos vemos siempre. Vi la oportunidad y los presenté, pero no pensé que fuera a llegar a tanto”, declaraba ante la prensa en plena celebración. Doce años después, aquella presentación vecinal quedó atrapada en una de las investigaciones por corrupción más resonantes del país.