Habilidades para la vida sorprendentes que los niños pueden aprender jugando videojuegos

Nintendo está lleno de desafíos que no se pueden resolver simplemente presionando botones sin pensar. En The Legend of Zelda: Breath of the Wild, por ejemplo, los rompecabezas están en todas partes. Los niños deben observar patrones, poner a prueba ideas y probar múltiples soluciones para avanzar.

Los videojuegos son coloridos, atractivos y, en ocasiones, pueden generar debates en casa sobre a quién le toca jugar. Pero detrás de los visuales llamativos, también están enseñando a los niños habilidades para la vida real, especialmente cuando se trata de Nintendo.

Aunque es fácil descartar el tiempo frente a la pantalla como “solo jugar”, muchos juegos ofrecen mucho más que entretenimiento. Son interactivos, creativos y están llenos de lecciones inesperadas en lectura, lógica, planificación y habilidades sociales.

Si ya tiene una Switch, probablemente compró una tarjeta de regalo para Nintendo Switch para ampliar su biblioteca. Pero quizá no se dé cuenta de cuántos beneficios para el desarrollo pueden ofrecer realmente esos juegos.

Resolución de problemas y pensamiento crítico

Nintendo está lleno de desafíos que no se pueden resolver simplemente presionando botones sin pensar. En The Legend of Zelda: Breath of the Wild, por ejemplo, los rompecabezas están en todas partes. Los niños deben observar patrones, poner a prueba ideas y probar múltiples soluciones para avanzar.

Incluso los juegos de ritmo rápido como Super Mario Odyssey y Kirby and the Forgotten Land requieren pensamiento creativo y una sincronización estratégica.

Gestión del tiempo y planificación a futuro

Juegos como Animal Crossing: New Horizons funcionan en tiempo real. Esto significa que su hijo aprende a planificar en torno a eventos, establecer objetivos dentro del juego y regresar de forma regular para progresar. En pocas palabras, están gestionando horarios sin siquiera darse cuenta.

Pikmin 4 añade otra capa, al introducir un tiempo limitado por día para recolectar recursos y completar tareas. Estas mecánicas ayudan a los niños a pensar con anticipación, priorizar y tomar decisiones estratégicas.

Lectura y comprensión

Puede que no parezca un libro, pero muchos juegos de Nintendo implican una cantidad sorprendente de lectura. Ya sea al navegar diálogos en Pokémon, interpretar instrucciones en Fire Emblem o resolver misiones en Zelda, los jugadores se exponen a vocabulario, narrativa y toma de decisiones que requieren una comprensión sólida.

¿Y la mejor parte? Están leyendo de forma voluntaria porque quieren continuar el juego.

Coordinación mano-ojo y reflejos

Lo ha visto en acción: la forma en que su hijo se convierte en un pequeño campeón de esports durante Mario Kart o logra esquivas imposibles en Super Smash Bros. Eso es la coordinación mano-ojo en acción.

Estos juegos de ritmo rápido afinan las habilidades motoras, el tiempo de reacción y la multitarea, especialmente cuando la acción se intensifica. Es un entrenamiento de destreza digital, y su sala de estar es la arena.

Creatividad y autoexpresión

Nintendo destaca por ofrecer a los niños libertad creativa. En Super Mario Maker, se convierten en diseñadores de juegos. En Animal Crossing, construyen la casa de sus sueños, personalizan su avatar y diseñan todo, desde el papel tapiz hasta los muebles del jardín.

No se trata solo de simuladores de decoración, ya que enseñan principios de diseño, pensamiento espacial y expresión artística.

Trabajo en equipo y habilidades sociales

Los juegos cooperativos como Mario Party, Luigi’s Mansion 3 o Splatoon 3 enseñan colaboración, negociación y el delicado arte de perder con gracia. Ya sea en línea o en la misma habitación, sus hijos aprenden a comunicarse, compartir, respetar turnos y manejar la competencia sin voltear la mesa de centro.

Sí, alguien puede salir del juego con enojo durante un minijuego. Eso también es una lección de vida.

Así que, aunque jugar pueda parecer solo otra pantalla que gestionar, los videojuegos ofrecen mucho más que diversión. Retan a los niños a pensar, leer, planear, construir y conectar, todo a través de un juego que se siente natural y sin esfuerzo.

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