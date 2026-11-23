Invitada a la última edición de PH, Podemos Hablar, Laurita Fernández sorprendió en el “Punto de encuentro” al relatar el incómodo y divertido momento que vivió al subirse por primera vez al auto de su actual pareja, el polista Matías Busquet.

Durante la última emisión de PH, Podemos Hablar por El 9 Televida, Laurita Fernández se animó a compartir una divertida intimidad sobre el comienzo de su romance con el polista Matías Busquet, dejando atónitos y entre risas a Andy Kusnetzoff y al resto de los invitados.

“Una baranda, olor feo”: el llamativo detalle en su primera cita

Todo surgió cuando el conductor convocó al “Punto de encuentro” a quienes hubieran tenido una cita fallida. Sin dudarlo, la protagonista de La cena de los tontos dio un paso al frente y confesó: “Tuve un par, pero también una medio fallida con mi actual pareja”.

Según relató, antes de aceptar verse cara a cara había tomado todos los recaudos posibles: “Empezamos a hablar y demoré mucho la cita porque era con alguien que no conocía de ningún lado. Pedí referencias, hasta que llegó el día de la primera cita”. Sin embargo, la sorpresa llegó apenas abrió la puerta del vehículo: “Me pasa a buscar, me subo al auto y había un olor que no se podía respirar. Una baranda, olor feo. Lo saludo, pensando que era medio sucio y no, tenía perfume, pulcro, prolijo. Estuve toda la cita analizándolo”.

Con el correr de la charla, Laurita terminó descubriendo el verdadero origen del aroma que invadía el habitáculo y todo cobró sentido: “Como labura en el campo, tenía como el olor de los caballos en las botas que tenía en el baúl. Tenía todo ahí, pero yo no sabía”, explicó entre risas.

Qué dijo Laurita Fernández sobre los rumores de Minuto para Ganar

Por otra parte, la bailarina también se refirió a las versiones que la vinculaban con un posible regreso a la conducción televisiva junto a Marley. Según reveló la panelista Majo Martino tras dialogar con ella, la actriz desmintió haber recibido una propuesta formal para ese ciclo debido a sus compromisos teatrales.

“Ella me dice: ‘Me tantearon de muchísimos programas de tele, pero no coincidían con la gira que estoy haciendo de teatro. Pero de ese programa nadie me llamó’”, detalló Martino, y cerró citando la aclaración de la propia Laurita sobre su vínculo con el conductor: “La frase de Laurita es: ‘Marley es un capo, me llevo bárbaro con él. Es un genio, pero nunca me llamaron de Minuto para ganar’”.