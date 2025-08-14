¿Habemus reconciliación? El fandom de Amor a Cualquier Precio es como el Ave Fénix

Lo que hasta ayer era cautela hoy se vive como una alegría desbordada. Es que parece que la historia de amor de los protagonistas de Yalı Çapkını, como el ave fénix, renació de sus cenizas. Acá te contamos todos los detalles de esta novela que va en paralelo a la de Seryan y Ferit que va por El 9 Televida.

Todo el resquemor que hasta este miércoles invadía al fandom de Amor a Cualquier Precio parece ser cosa del pasado. Y te preguntarás, ¿qué pasó?. Un cambio en las redes de una de las partes implicadas en esta historia de amor que va en paralelo a la que emite todas las noches El 9 Televida con Seyran y Ferit como protagonistas, fue suficiente para que, como el Ave Fénix, el #AfRam arda y todo sea felicidad.

Parece que Afra Saraçoğlu no sólo recuperó los lentes de sol, sino también el novio. Misteriosamente, este jueves las fanáticas de Amor a Cualquier Precio descubrieron algo que las induce a creer que la reconciliación entre los actores o ya es un hecho, o, según las más cautas, está bien encaminada a suceder en breve.

¿Qué pasó en concreto?

Mert Ramazan Demir, como ya viene haciendo desde enero de este año, volvió a modificar su perfil de Instagram. Pero esta vez con un guiño más que positivo para el fandom de la pareja conformada entre él y la actriz que interpretó a Seyran Şanlı.

La primera y más notoria modificación es la foto de perfil. Hasta hace unas horas, era una selfie de él en blanco y negro. Ahora puso una foto que todas las chicas saben que no sólo la tomó Afra Saraçoğlu sino que además, es de unas mini-vacaciones que compartieron juntos para su cumpleaños en enero de 2023.

De hecho, la imagen en el feed todavía tiene el comentario de la actriz haciendo referencia a las ovejas que en esa oportunidad encontraron en su viaje.

El otro gran cambio, con el que las chicas del fandom, incluso, se animaron a bromear, es con el hecho de que el actor que hizo de Ferit Korhan eliminó por completo todas las publicaciones que había en su feed de su estadía en Londres, a donde estuvo viviendo más de dos meses mientras estudió inglés; y en donde, supuestamente, habría conocido a la mujer con la que se lo vinculó amorosamente en las últimas semanas.

“Alguien busca ser perdonado y por eso borró todo”, se animaron a escribir algunas en tono de broma, pero con cierto grado de verdad detrás porque a estar altura ya conocen más a la pareja que la misma prensa especializada.

Así este jueves, el fandom #AfRam es pura alegría y felicidad.