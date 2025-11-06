Güzide y Sezai las víctimas de una nueva trampa de Tarık en La Traición

Una jugada inesperada de Tarık vuelve a poner en jaque a Güzide. Mirá lo que descubrirá la abogada en La Traición.

Yeşim no sólo le causó un infarto a Tarık, luego fue a la oficina para robarle dinero, y como si eso fuera poco ahora arma todo un plan, al que el padre de su hija le pone la cara que intenta mantener preso a Sezai y que pone las culpas de lo sucedido con la salud del abogado en Güzide. Así de intensa se viene La Traición, la serie turca de las siestas de El 9 Televida.

El plan de Yeşim, que involucra a Tarık, fracasa. La mujer le provocó un infarto intentando conseguir dinero de Tarık. Impulsada por su propia ambición, Yeşim se embarca en un camino peligroso y comienza a preparar su próximo movimiento. Esto es porque su plan no cumple su objetivo. Ahora se manda a la oficina dispuesta a hacerse de ese dinero que quiere y necesita y como esto tampoco cubre sus expectativas, ingenia un plan que termina cambiando las perspectivas y culpando de todo a Güzide.

Güzide queda atónita al enterarse de que la acusan de intento de asesinato contra Tarık. Aunque afronta todo el proceso con entereza, no debe subestimar a Yeşim, el verdadero culpable en la sombra.

Mientras Sezai se desapareció. La abogada desconoce que Tarık mediante una acusación falsa lo mantiene preso al hombre, aunque esto está por cambiar ya que llega una inesperada visita que le llevará a prisión con una solución.

Oylum y Ozan, enfrentándose una vez más a todo lo que rodea a su padre, también se ven abrumados por sus propios problemas. Mientras que Oylum, se entera de que está embarazada, novedad que la toma totalmente desprevenida, los sentimientos de Behram son completamente distintos. Ozan, cada vez más atraído por Zeliş, se ve obligado a traicionarla por primera vez.

Mientras que las manipulaciones psicológicas de Yeşim desorientan a Tarık, una interrupción inesperada de sus planes lo pone nervioso.

Desde este viernes y durante los primeros días de la semana que viene, la novela de tus siestas se pondrá más que muy interesante. No te quedes afuera. Seguí cada avance en El 9 Televida.