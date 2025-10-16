Güzide sigue pagando las consecuencias por descubrir “La Traición” de Tarık

Tarık y Yeşim tienen como único objetivo, hacer sufrir a Güzide. Se ve que no le perdonan el hecho de que la mujer descubriera la red de mentiras que la rodeaban. Mirá lo que planean hacer en La Traición.

El drama turco de las siestas, La Traición, muestra la peor cara de Tarık y Yeşim. Es que el ensañamiento que esta gente tiene con Güzide supera cualquier límite y cuando pensás que ya fueron muy lejos, allá van y se superan. Mirá lo que pasará este viernes en El 9 Televida.

La decisión radical de Tarık deja a Güzide y a sus hijos en la calle. En esta situación desesperada, Behram será quien acuda en ayuda de la familia. Güzide se da cuenta de que Tarık empezó a socavarla hace mucho tiempo.

Un invitado del pasado de Tarık afirma que el abogado estuvo con ella antes de Yeşim. Además, esta inesperada visita también trae consigo a una niña de la edad de Öykü.

Al instalarse en casa de Güzide, Yeşim siente que ha ganado, pero no tarda en darse cuenta de que no será feliz con Tarık. Sin embargo, una amenaza de su pasado obliga a Yeşim a conspirar de nuevo contra el padre de su hija.

Con su vida profesional y personal al límite, Ozan ejecuta su plan de venganza contra Oltan mientras se enfrenta a su padre, quien obligó a su familia a abandonar el hogar.

Incapaz de superar la devastación que sufrió por culpa de Tolga, Oylum se sincera con su tío. Güzide nota el interés de Behram por Oylum, quien acude constantemente en su ayuda. Tolga, reacio a renunciar fácilmente a Oylum, desconoce el grave peligro que le acecha.

