Güzide descubre quién está ayudando a Tarık: un nuevo dolor asoma en La Traición

Tarık está determinado a separar a Güzide de Sezai y a recuperar a su familia, pero ¿podrá conseguirlo? Mirá lo que se viene en Aldatmak y cómo Güzide descubre un nuevo engaño en su contra a manos de alguien a quien ella ama.

A Güzide la conocimos en La Traición descubriendo todas las mentiras de su entonces marido y hasta de sus hijos. Pero si pensaste que los secretos, deslealtades y traiciones habían quedado en el pasado de esta historia, con lo que se viene este jueves en El 9 Televida, vas a tener que repensar eso. Acá te contamos lo que se viene en Aldatmak.

Las palabras de Mualla trastornan por completo la vida de Güzide. Para contextualizar, la mujer, la madre de Behram, llega para el pedido de mano de Oylum. Cuando la joven le cuenta a su madre esto, ya la cosa arranca mal porque la abogada está en contra de este matrimonio. Conoce a su hija y sabe que la chica aún ama a Tolga. Lo que no sabe es lo que Mualla le va a revelar en el capítulo del jueves en Aldatmak en El 9 Televida.

Decidida a no abandonar a su hija, Güzide busca una salida. Sintiendo el apoyo de su madre, Oylum se une aún más a su familia. Mientras Güzide y sus hijos buscan una solución, reciben una valiosa ayuda de Tarık, quien desea reunirse con su familia. Sin embargo, esta ayuda generará un terrible dolor en Güzide.

Tarık le pide a Umit que ponga documentos falsos, un arma y dinero en el departamento de Sezai para perjudicarlo (evidentemente amenazado y manipulado por su hija), lo que nadie espera es que Güzide encuentre las cosas, pero lo hace y descubre una nueva traición, esta vez de su hermano.

Güzide lo confronta y Umit le cuenta absolutamente toda la verdad. Tras enterarse de lo sucedido con Tarık, Sezai acude rápidamente a su lado para ajustar cuentas. Güzide, Ozan y Oylum idean un plan maestro para encontrar una solución.

No pierdas detalle de todo lo que se viene en La Traición siguiendo cada episodio en las siestas de El 9 Televida.