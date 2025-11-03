Güzide a pura estrategia busca ponerle un freno a la maldad de Tarık en La Traición

Güzide, fortalecida tras superar los peligros que ha afrontado, se ve envuelta en una inesperada alianza contra Tarık. Así avanza La Traición en El 9 Televida.

Ni en su más irrisoria pesadilla, Güzide, se hubiera imaginado que en tan poco tiempo su vida y ella, como consecuencia directa, cambiarían tan radicalmente. A tal punto llega todo que ahora la mujer encara una alianza que busca vengarse de Tarık. Mirá lo que va a pasar en La Traición en El 9 Televida.

Güzide, fortalecida tras superar los peligros que ha afrontado, se ve envuelta en una inesperada alianza contra Tarık, quien ha caído tan bajo que amenaza su vida. Mientras Oylum se debate entre la angustia y la confusión, Ozan se enfrentará a una verdad impactante.

En el episodio de Aldatmak, nombre original de la serie en turco, este martes veremos a una Güzide muy diferente de aquella que conocimos cuando llegó la serie a la pantalla de El 9 Televida. Ahora, tras el intento de homicidio, la abogada va con Oltan y Elmas para hacer un trato de que los una a los tres contra Tarık.

Allí, los tres reunidos se concentrarán en planear una operación que deje en evidencia las jugadas de Tarık, pero sin que ellos mismos lo sepan, un topo los traicionará. Tarık sabrá del plan y así armará un plan para resguardarse a sí mismo.

Mientras, Sezai se va para ver a su hija y no volverá pronto (cosa que la deja muy triste a Güzide).

