¿Guerra por el aire acondicionado? El insólito motivo por el que se pelearon en Gran Hermano

El invierno se puso picante en la casa más famosa del país. Una insólita discusión por la temperatura ambiente terminó con reproches cruzados y una desopilante teoría conspirativa de “limpieza” entre los jugadores. Seguí los detalles en El 9 Televida.

La convivencia en Gran Hermano: Generación Dorada es una olla a presión donde cualquier chispa, por más insignificante que parezca, es capaz de desatar un incendio absoluto. Con el invierno golpeando la puerta, los participantes ya no solo se enfrentan a las nominaciones o a la comida, sino a un enemigo totalmente inesperado: el control remoto del aire acondicionado. Las divertidas imágenes del cruce, acá.

El insólito conflicto doméstico expuso las diferencias irreconciliables entre los “team invierno” y los “team verano” del reality de las noches de El 9 Televida.

Todo estalló cuando Yanina Zilli plantó bandera blanca ante el frío polar que azotaba los pasillos de la casa y encaró a uno de sus compañeros: “Ema, yo me muero de frío”, sentenció visiblemente molesta.

Emanuel, atrapado con el control remoto

El destinatario del reclamo fue Emanuel Di Gioia, quien, sin buscarlo, quedó en el ojo de la tormenta. Sosteniendo el control del aire acondicionado como si fuera una granada a punto de explotar, “Ema” intentó mediar entre los bandos, pero se vio acorralado ante la mirada fija y los sutiles reproches del resto de los hermanitos que exigían mantener el ambiente ventilado.

Al ver que la discusión subía de tono, figuras de peso como Andrea del Boca y Gisela “Yipio” Pintos intentaron imponer la diplomacia y propusieron un pacto de convivencia térmica: clavar el termostato en 22 °C.

“Pasa que el resto se muere de calor”, retrucó de inmediato Yipio, saliendo a defender los intereses de la gran mayoría de los huéspedes, que preferían una temperatura más templada para pasar el encierro.

La desopilante teoría conspirativa de Yanina Zilli

Lejos de aceptar el punto medio de 22 °C y ponerse una campera, Yanina Zilli redobló la apuesta y llevó la pelea a un terreno completamente delirante. Para la participante, las ráfagas heladas no eran un simple descuido de sus compañeros, sino una estrategia coordinada para sacarla de quicio.

“Es que me entra por la boca y la nariz el frío. Para mí, de a poco me quieren limpiar, me quieren echar”, disparó Yanina ante la sorpresa y las risas contenidas del resto.

Esta insólita teoría de “conspiración de congelamiento” se transformó rápidamente en el tema del día en las redes sociales, donde los fanáticos ya debaten si se trata de una queja genuina o de una jugada maestra para victimizarse de cara a la próxima placa.

¿Lograrán firmar la paz por el clima de las habitaciones o la casa terminará dividida por el termostato? No te pierdas las repercusiones de este desopilante cruce en las galas de Gran Hermano por El 9 Televida.