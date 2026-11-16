El enfrentamiento entre Eugenia “la China” Suárez y Wanda Nara suma un nuevo capítulo en el terreno judicial. Según reveló Agustín Rodríguez, abogado civil de la actriz, la defensa prepara una denuncia por amenazas contra la conductora de MasterChef Celebrity. La presentación no solo incluirá la versión completa del escandaloso video grabado en Nordelta, sino también una reciente declaración mediática de Wanda sobre un botón antipánico.

La tensión entre Wanda Nara y la China Suárez lejos está de apaciguarse. Tras la filtración del fuerte cruce verbal registrado durante un operativo policial en la vivienda de Mauro Icardi en Nordelta, el equipo legal de la actriz decidió dar un paso al frente y llevar el conflicto directamente a la Justicia.

La recomendación del botón antipánico que detonó la presentación judicial

De acuerdo con lo informado este lunes por Angie Balbiani, el abogado Agustín Rodríguez confirmó que radicarán una denuncia penal por amenazas. El eje de la acusación combina el explosivo audio del enfrentamiento con declaraciones posteriores que Wanda realizó en televisión días después de aquel episodio, cuando ya no podía alegar una reacción impulsiva del momento.

El desencadenante surgió luego de que trascendiera que a Icardi le habían denegado una restricción perimetral contra Martín Migueles, actual pareja de Wanda. Al opinar al respecto en Primicias Ya, la conductora lanzó la frase que ahora será utilizada como prueba en su contra: “Y la chica está (por la China) puede pedir si quiere un botón antipánico; yo que ella se lo recomiendo que lo pida si la deja más tranquila, la verdad que no creo que yo me vuelva a prestar a ese juego porque ya sé que juegan a un juego sucio”.

Qué pruebas presentará la China Suárez ante la Justicia

Según detalló la panelista, la presentación legal no se limitará a los dichos televisivos. La defensa de Suárez adjuntará la grabación íntegra y sin editar del cruce ocurrido en la llamada “Casa de los Sueños” —donde se escucha a Nara gritarle “Yo te mato a palos”— además de incorporar un segundo registro fílmico hasta ahora desconocido.

Por su parte, tras la viralización del primer material, Wanda había reconocido que era su voz la que se escuchaba en el teléfono, aunque denunció que el recorte estaba editado y justificó su exabrupto asegurando que reaccionó fuera de sí al sentir que se habían metido con sus hijos. Ahora, será la Justicia la encargada de evaluar las grabaciones completas y determinar el alcance legal de los hechos.