¡Guerra en el hospital! El feroz enfrentamiento entre Rengin y Bahar por una ecografía

Lo que comenzará como un gesto de contención hacia su amiga Çağla, terminará en un feroz cruce de egos con Rengin.

El drama médico y personal de Bahar sumará un nuevo y explosivo capítulo este miércoles por la pantalla de El 9 Televida. Lo que comenzará como un gesto de contención hacia su amiga Çağla, terminará en un feroz cruce de egos con Rengin, quien no estará dispuesta a ceder ni un centímetro de su poder.

Una ecografía que desata la furia

Tras el durísimo diagnóstico de insuficiencia ovárica que recibió Çağla, Bahar intentará acompañarla durante una revisión rutinaria. Sin embargo, Rengin las sorprenderá en plena consulta y su reacción será desmedida. “¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás cuestionando mi diagnóstico?”, le soltará a Bahar, transformando un momento de intimidad médica en un campo de batalla.

“No tienes el conocimiento”: el duro ataque de Rengin

A pesar de que Bahar intentará mantener la calma y explicar que solo se trata de un apoyo hacia su amiga, Rengin seguirá con su ataque frontal. “Te has crecido. Esto no es un plató de televisión”, le recriminará con desprecio, acusándola de no tener la experiencia necesaria para intervenir en sus pacientes.

Bahar, herida pero firme, le pedirá respeto y que no descargue sus frustraciones personales con ella. Pero la tensión será tan alta que la protagonista decidirá retirarse para no empeorar la situación de la paciente.

Çağla toma partido

Lo que Rengin no esperará es la reacción de la propia Çağla. Desconcertada por la agresividad de su médica, la mujer defenderá a Bahar y dejará en evidencia que la actitud de Rengin será completamente desproporcionada.

Este miércoles a la noche, Mendoza verá cómo el hospital se divide en dos bandos. La prepotencia de Rengin contra la empatía de Bahar: ¿Quién terminará ganando la confianza de Çağla?

No te pierdas este capítulo clave hoy, al término de Noticiero 9, por Canal 9 Televida.