¡Guerra diplomática con ritmo pop! Pedro Sánchez le respondió a Milei dedicándole “Fanático” de Lali Espósito

El conflicto político entre los mandatarios cruzó un nuevo límite de ironía y repercusión mediática. Luego de que el presidente argentino Javier Milei tildara a Pedro Sánchez de “impresentable dictador” durante su visita a Madrid, el jefe del Ejecutivo español no se quedó callado y le devolvió el golpe con un sutil guiño a la cultura pop argentina.

El cruce diplomático entre el Palacio de la Moncloa y la Casa Rosada sumó una insólita vía de contraataque. En el marco de un nuevo viaje sin agenda oficial a España, la distante relación entre Javier Milei y Pedro Sánchez volvió a estallar a primera hora de este miércoles.

El presidente argentino abrió fuego en un desayuno informativo al calificar al mandatario español de “impresentable dictador”, asegurando además que el movimiento liberal debe sacar a los socialistas del poder “a patadas”.

La respuesta musical desde la ruta

Lejos de optar por un comunicado formal o una declaración institucional, Pedro Sánchez apeló a la ironía en sus redes sociales mientras viajaba rumbo a Burgos para un acto de campaña:

La foto en X (Twitter): El líder español compartió una captura de pantalla de su teléfono reproduciendo la canción “Fanático” , de Lali Espósito .

El mensaje directo: “De camino a Burgos, aprovecho el viaje en coche para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!”, escribió picante el jefe de Gobierno.

“Fanático”: las indirectas de Lali que salpicaron a Milei

La elección del tema musical no fue casualidad. La canción de Lali Espósito nació precisamente como respuesta a los continuos ataques y chicanas públicas que recibió por parte del mandatario argentino desde las elecciones primarias de 2023.

Versos como “Te encanta hacer como que no tenés idea de quién soy” recuerdan las declaraciones donde el libertario afirmó no conocer a la cantante pop, sumadas a un videoclip donde figura un personaje con patillas postizas que parodia la estética de Milei.

Sexto viaje a España sin cumbre bilateral

La tirantez se refleja también en la agenda oficial. En lo que representa su sexta visita a suelo español desde que asumió la presidencia en Argentina, Javier Milei volvió a eludir cualquier tipo de encuentro institucional con Pedro Sánchez.

Durante la jornada, el mandatario nacional mantendrá actividades con representantes de la Universidad Rey Juan Carlos, participará en un acto con la Fundación Disenso y se reunirá por la tarde con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.