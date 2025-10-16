Guerra declarada en Pasión Prohibida, ¿entre Ender y quién más?…

Mirá lo que se viene en los próximos episodios de la serie turca de las tardes de El 9 Televida.

Handan usó su carta más fuerte con Kumru. Le hizo creer a su propia hija que se había intentado suicidar para así manipular a la joven y obtener lo que tanto deseaba. Sin embargo, la cosa no le será tan fácil como ella se imagina de ahora en adelante porque Ender y Yildiz han hecho un pacto y no van a permitir que la ex mujer de Doğan avance rápido en Pasión Prohibida. Mirá lo que se viene en los próximos episodios de la serie turca de las tardes de El 9 Televida.

Handan consiguió ganarse un hueco en la empresa de Doğan gracias a Kumru. La mujer le hizo creer a su hija que un hombre le había robado todo su dinero y que había intentado suicidarse por ello, así que la manera en que su hija tuvo de compensarle fue regalándole sus acciones.

Handan descubrió que Ender le había puesto un micrófono en el despacho, así que quiso tenderle una trampa para que Doğan viese cómo era Ender. Pero lo que la madre de Kumru no se imaginaba era que había dos micrófonos escondidos.

Gracias a eso, Ender consigue demostrarle a Doğan que Handan estaba aliada con Feedo, el estafador, desde un principio y que ni ella ni Yildiz han tenido nada que ver con su falso intento de suicidio.

“Guardo silencio por una sola razón: por el bien de Kumru”, aclara Doğan. El empresario le pide a Ender que lo deje a un lado en su guerra con Handan y le recalca que cree que las dos son iguales. ¿Llegarán a entenderse las mujeres que ahora trabajan juntas en el Holding?

Para saber qué más va a suceder en Pasión Prohibida, la novela turca de las tardes de El 9 Televida, no te despegués de la pantalla más vista del interior del país. Además, a la serie no le queda mucho para finalizar. Quedate atenta a cada episodio que resta de Yasak Elma para saber cómo termina esta novela que supo conquistarte desde el comienzo.