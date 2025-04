Guerra de Suegras: Lo que les faltaba a Yildiz y Çağatay en Pasión Prohibida

Yasak Elma, o como se la conoce en Canal 9 Televida, Pasión Prohibida, es la perfecta combinación de drama y humor, y es, justamente, éste último ingrediente el que aportan Asuman y Feride con lo que se viene. Mirá.

Con Soñar Contigo se abrió en Canal 9 Televida un espacio que hasta el momento estaba vacante, el de las novelas que si bien tiene drama, porque sin historias que cuentan conflictos, básicamente; pero que además saben combinar espacios para descomprimir con humor, y Yasak Elma, o como se la conoce en la pantalla mendocina, Pasión Prohibida, es un ejemplo de esto. No por nada es el producto procedente de Estambul más visto en Mendoza. Y esta vez, la parte del humor que hasta hace nada recaía, sobre todo, en Yildiz, pasa a ser la esencia de Asuman y Feride. Mirá lo que estás dos mujeres aportan.

Con el matrimonio de Yildiz y Çağatay la cosa se puso más tensa que antes, para las madres de ambos. Ahora que ya conviven, las suegras se han instalado con ellos haciendo que la convivencia sea algo dificil de congeniar, y será justamente en este contexto en donde las mujeres harán lo que sea para boicotear la vida de la otra, poniendo a la pareja recién casada en una situación sumamente incómoda.

La mansión de Çağatay está en un constante estado de tensión. Las frecuentes peleas entre Feride, Asuman y, sobre todo, con Yildiz están alcanzando niveles insoportables. Y las cosas se complican aún más cuando Feride, decidida a influir en su hijo, ha comenzado a redecorar el salón a su gusto. Esto ha provocado otro enfado de Asuman, llevando a una nueva discusión entre las dos suegras.

La madre de Yildiz ha insistido en que Feride debe consultar a su hija antes de realizar cualquier cambio en la decoración ya que ella es la señora de la casa, pero sus consejos no han sido escuchados.

Ante las provocaciones de Feride, Asuman deja en claro que no se dejará intimidar y que no permitirá que ella salga con la suya. ¿Qué comienza a planear la madre de Yildiz? Para saberlo, no te pierdas el episodio del próximo lunes en Canal 9 Televida, al término de Noticiero Edición Mediodía.