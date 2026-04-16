¡Guerra de ollas y egos!: noche de cacerolazo y furia en la casa de Gran Hermano

Tras una gala de nominación que dejó a nueve participantes en la cuerda floja, la tensión se transformó en un caótico festejo —o protesta, según quién lo mire— que terminó por dividir a la casa. Mirá lo que pasó luego de la gala de este miércoles en el reality de El 9 Televida.

La madrugada en la casa de Gran Hermano: Generación Dorada fue de todo menos tranquila. Tras una gala de nominación que dejó a nueve participantes en la cuerda floja, la tensión se transformó en un caótico festejo —o protesta, según quién lo mire— que terminó por dividir a la casa entre los que querían “joda” y los que buscaban descansar. Una madrugada picante se vivió y se viene para este jueves en El 9 Televida.

“¡Qué quilombo hay!”: El inédito cacerolazo en vivo

Eran las 1:39 de la mañana cuando Diego Poggi, desde el stream oficial, advirtió que algo inusual estaba pasando en la cocina. Varios participantes, encabezados por el siempre eléctrico Brian Sarmiento, comenzaron un ruidoso “cacerolazo” golpeando ollas, botellas y mesas.

Lo que más llamó la atención fue la participación activa de Grecia Colmenares, quien se sumó al alboroto bailando al ritmo del ruido e incluso armando un “trencito” por todo el living. Sin embargo, no todos lo tomaron con humor: en las habitaciones, participantes como Yanina Zilli y otros “hermanitos” intentaban dormir, despertando quejas y gestos de hartazgo ante el estruendo que duró varios minutos.

“Cacerolazo” Porque pintó el cacerolazo en la Casa de #GranHermano #GranHermanoGeneraciónDorada pic.twitter.com/E7cGAzNC8w — Porque Tendencia Gran Hermano (@pptgranhermano) April 16, 2026

Grecia Colmenares no se calla: su primer cruce contra Yanina Zilli

Pero el ruido no fue solo de las ollas. La actriz venezolana, apodada “La Leona”, ya empezó a sacar las garras y esta vez su blanco fue Yanina Zilli. Mientras se maquillaba frente al espejo, Grecia lanzó una dura catarsis sobre un comentario que la exvedette hizo respecto a Andrea del Boca.

“Dijo algo de ‘estrella’, como que si Andrea no fuera una persona famosa como yo. Puso un estatus de ella menos y yo más. No me gustó nada, me pareció una falta de respeto”, disparó Grecia, molesta por lo que consideró una actitud soberbia de Zilli.

La actriz fue tajante al marcar su postura ética dentro del reality: “No somos estrellas, somos seres humanos. Hay una línea que no se puede cruzar para herir a las personas”. Este planteo deja claro que Colmenares no solo entró a observar, sino a defender a sus colegas de trayectoria, lo que anticipa un choque de titanes entre ella y Zilli en los próximos días.