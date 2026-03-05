Guerra de lujos en Pasión Prohibida: el regalo de Handan que desató la furia de Ender

En un capítulo cargado de emociones y alianzas rotas, un costoso obsequio inmobiliario cambió el destino de las familias. Mientras Kumru y Caner celebraron su amor, la tensión entre las dos mujeres más poderosas de la serie alcanza un punto de no retorno en la pantalla de El 9 Televida.

El universo de Pasión Prohibida en El 9 Televida atraviesa una jornada de transformaciones profundas que comienza con un gesto de honestidad total. Tras el accidente que sufren, Caner se declara ante una Kumru que, aunque parece dormida en el hospital, escucha cada palabra de amor. Finalmente, la joven decide ser sincera y le confiesa que ella también lo quiere; así, ambos cruzan definitivamente la línea de la amistad para iniciar una relación formal. Este vínculo no solo une a la pareja, sino que obliga a sus familias a tomar posiciones claras ante el futuro que los espera.

Para celebrar esta unión y el embarazo de la joven, Ender y Handan deciden agasajar a los futuros padres con regalos de un valor incalculable. La hermana de Caner crea una colección de joyas exclusiva inspirada en Kumru y le entrega la pieza más lujosa como símbolo de afecto. Sin embargo, es el gesto de la madre de la novia el que sacude los cimientos de la mansión: Handan les regala la mansión que pertenece a Engin, asegurando así un hogar de ensueño para la nueva familia que se forma.

Este regalo, lejos de traer paz, desata un verdadero escándalo interno. Ender recibe la noticia con absoluta indignación, ya que sus planes son muy distintos: ella pretende instalarse y vivir en esa propiedad durante una larga temporada. La jugada maestra de Handan no solo beneficia a su hija, sino que desplaza por completo las ambiciones de su rival, quien ahora tiene que adaptarse a condiciones que no están en sus planes originales. La frustración de la empresaria contrasta con la felicidad de los novios, quienes están en una nube ante tanta generosidad.

El cierre del episodio deja a los televidentes de Mendoza con la intriga sobre la reacción de Ender ante este desplazamiento de poder. La serie demuestra una vez más que, en el mundo de los lujos y las traiciones, un regalo de bodas es la mejor arma para una venganza silenciosa.

Los seguidores de El 9 Televida acompañan este momento clave donde el amor de Caner y Kumru queda atrapado, una vez más, en medio de la guerra fría entre sus protectoras. No te pierdas el desenlace de esta historia cada tarde, donde cada movimiento cambia el mapa de las lealtades.