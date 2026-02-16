Guerra de espuma entres dos MasterChef: la pesada broma del Turco Husaín que descolocó a Evangelina Anderson

Lo que comenzó como un gesto de compañerismo terminó en un desopilante escándalo callejero. En pleno lunes de Carnaval, el participante más polémico del certamen aprovechó el encuentro con su compañera para desatar el caos, dejando un video que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

El clima de tensión que se vive dentro de las cocinas de MasterChef Celebrity parece haberse trasladado a la vida cotidiana de los famosos. En un registro que causó furor en las plataformas digitales, se pudo ver el momento exacto en el que Evangelina Anderson pasó a buscar a Claudio “Turco” Husaín en su vehículo particular. Sin embargo, lejos de ser un viaje tranquilo hacia los estudios de grabación, el exfutbolista decidió honrar las tradiciones del feriado de una manera muy particular, sorprendiendo a la modelo con una emboscada cargada de nieve loca y carcajadas.

Fiel a su estilo provocador y bromista, el Turco Husaín no tuvo piedad al ver acercarse el auto de su compañera. Sin mediar palabra y ante la mirada atónita de los transeúntes, el participante vació un tarro completo de espuma sobre el parabrisas de Evangelina Anderson, bloqueando por completo su visión y obligándola a detener la marcha de inmediato. La reacción de la exesposa de Martín Demichelis pasó de la sorpresa absoluta a la risa resignada, entendiendo que, con el exjugador cerca, ninguna situación está bajo control ni siquiera fuera del set de Wanda Nara.

Este episodio de Carnaval se produce en un momento clave de la competencia, donde ambos participantes vienen de una gala sumamente estresante bajo la mirada de Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis. Mientras que en las hornallas el Turco Husaín se destaca por sus estrategias para restar tiempo a los demás, en la vida real parece haber encontrado en la espuma su mejor arma de distracción. Por su parte, Evangelina Anderson demostró tener la paciencia necesaria para lidiar con el “personaje” del certamen, aunque el estado en el que quedó su vehículo diga lo contrario.

La travesura no tardó en replicarse en las cuentas oficiales de Telefe y El 9 Televida, generando miles de comentarios de los fanáticos que celebran este tipo de vínculos entre las estrellas del reality. A pesar de los delantales negros y la presión por la inminente gala de eliminación, los famosos se permiten estos recreos que humanizan la competencia más exigente de la televisión argentina