Guerra de egos en Gran Hermano ¿Tamara Paganini celosa de Grecia Colmenares?

Lo que para el público es el regreso de una estrella internacional, para los participantes originales se ha convertido en un “golpe de realidad” que ya generó las primeras grietas y enemigos declarados.

El ingreso de Grecia Colmenares a Gran Hermano: Generación Dorada cumplió con el objetivo de la producción: revolucionar la casa. Sin embargo, lo que para el público es el regreso de una estrella internacional, para los participantes originales se ha convertido en un “golpe de realidad” que ya generó las primeras grietas y enemigos declarados.

“La Leona” en el confesionario: buena pero no tonta

Tras sus primeras horas en la casa, la actriz venezolana fue convocada al confesionario, donde se mostró entusiasmada y recordó su paso por el Grande Fratello italiano, donde la apodaron “Leona”. Con una sonrisa pero con un mensaje desafiante, Grecia marcó la cancha: “Soy buena, pero tonta no. El primero que me desvíe la mirada, yo digo ‘este no va’”.

La protagonista de Topacio dejó claro que no piensa forzar vínculos: “Yo no voy a estar encima de ellos. Evalúo la situación y, si alguien no me va, le hago un gesto despectivo y listo”. Su postura, centrada en la “buena energía”, el orden y el cuidado del agua, no tardó en chocar con el desgaste emocional de quienes llevan meses de encierro.

El estallido de Tamara Paganini: “Es el Sai Baba, boluda”

Quien no ocultó su fastidio fue Tamara Paganini. Fiel a su estilo frontal y sin filtros, la participante destrozó el perfil espiritual de la actriz en una charla grupal: “Esta chica se me montó en un huevo ya. Está todo el tiempo con que ‘la energía’, ‘hay que hacer la cama así’. Es el Sai Baba, boluda, dale”.

Paganini fue más allá y le auguró un destino complicado a la recién llegada: “¿Sabés el golpe de realidad que va a tener acá? Se va a caer del Everest. Las cosas no son hermosas, doña”. Para Tamara, el optimismo de Grecia es una fachada que no resistirá la presión del juego.

“Percibo alta bicha”: desconfianza generalizada

Tamara no es la única que duda. Brian Sarmiento confesó a Yanina Zilly su resistencia a los nuevos integrantes, asegurando que “ya quiere que se vayan” para proteger el grupo original. Por su parte, Yipio lanzó una frase que se volvió viral: “Todos dicen que tiene buena energía y yo sentí algo rari. Todos perciben luz, yo percibo alta bicha”.

Entre el orden obsesivo, los consejos espirituales y las miradas cruzadas, Grecia Colmenares ha logrado lo que nadie: que toda la casa hable de ella. ¿Podrá la “Leona” domar a los hermanitos o terminará devorada por la hostilidad del encierro? No te pierdas el análisis completo hoy por Canal 9 Televida.