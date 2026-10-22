¿Guerra de celos por Martitegui?: así fue el desopilante duelo entre dos participantes de MasterChef Celebrity

El humor, los celos desenfrenados y el picante asiático se apoderaron de MasterChef Celebrity. En uno de los duelos más desopilantes y esperados de la velada no faltaron las tácticas de intimidación dignas de una película, reclamos de amor dirigidos a Germán Martitegui y sabores dispares que hicieron estallar la pantalla de El 9 Televida.

Cuando dos gigantes del humor y la conducción se cruzan en una cocina de televisión, el resultado es un espectáculo garantizado. En el marco de la noche de duelos de gastronomía oriental emitida por El 9 Televida, La Negra Vernaci y Lizy Tagliani tuvieron que verse las caras manipulando la picante salsa Lao Gan Ma para definir su pase al balcón.

Desde el primer minuto del juzgamiento, Tagliani no dio tregua e intentó desestabilizar a su rival de todas las formas posibles.

“Parece la seguridad de Marta Fort”: la estrategia de intimidación de Lizy

Cuando la locutora se acercó al estrado a presentar su wok de camarones, pollo y vegetales salteados con salsa Lao Gan Ma y arroz blanco, la comediante la siguió de cerca colocándose lentes oscuros y vigilando cada uno de sus movimientos a sus espaldas:

La denuncia en vivo: “Me quiere intimidar, quiere dar miedo, quiere que el jurado sienta presión” , denunció Vernaci entre risas ante la mirada del estudio, donde bromearon asegurando que Lizy parecía la custodia privada de Marta Fort.

El tropiezo del picante: Al momento de la cata, Germán Martitegui elogió la pulcritud de la estación, pero liquidó el balance del plato: “Lo único que siento es un picante terrible”.

Notting Hill, el amor por Martitegui y la sentencia final

Llegado el turno de Lizy Tagliani con su wok de cerdo marinado, la humorista desplegó un show inolvidable. Tras leer un machete en su mano sobre “Ho Chi Minh, Vietnam”, comparó la escena con la película Un lugar llamado Notting Hill y citó la famosa frase adaptándola al concurso: “Solo soy una chica, parada frente a un jurado, pidiendo que les guste”.

Cuando Wanda Nara indagó sobre quién encarnaba al galán Hugh Grant en esa historia, Lizy fijó sus ojos en Germán Martitegui. De inmediato, La Negra Vernaci saltó marcando territorio en la cocina: “No te metas con él, con Germán no”.

Al momento del veredicto, las marcadas diferencias entre ambas propuestas dejaron al jurado en una encrucijada: “Yo lo como a ciegas y medio que estoy en Vietnam, pero lo veo y vuelvo a Buenos Aires. Las dos son como el yin y el yang: una tiene la técnica y la otra tiene el sabor”, sentenció Germán Martitegui para resumir un choque tan parejo como desopilante.

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