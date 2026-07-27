Guerra abierta en Gran Hermano Generación Dorada: el durísimo cruce entre Campanita y Sol Abraham

El quiebre entre las participantes no tiene vuelta atrás. Entre acusaciones de traición, duras críticas al juego del otro y frases lapidarias, la convivencia dentro de la casa se volvió insostenible.

La tensión dentro de la casa de Gran Hermano: Generación Dorada, el reality de las noches de El 9 Televida, no da tregua y suma un nuevo capítulo de máxima fricción. La relación entre Solange Abraham y Steffany “Campanita” Pereira se terminó de romper por completo y dio paso a una guerra de declaraciones y críticas cruzadas que prometen alterar el mapa de alianzas del juego.

Luego de una serie de encontronazos, la participante paraguaya aseguró haber “abierto los ojos” respecto a ciertas actitudes de la ex GH 2011, señalando que finalmente comprende las advertencias que otros compañeros le venían haciendo desde hace semanas.

“Le faltan algunos jugadores”: la despiadada crítica de Solange

Lejos de buscar una reconciliación, Solange arremetió sin filtro contra la estrategia de juego de Campanita durante una conversación íntima en el patio con Juliana “Tini” Díaz.

En un duro análisis sobre los movimientos de la paraguaya dentro del certamen, la tucumana fue tajante: “Sus aliadas no le hicieron nada básicamente. Ahora quiere aliarse con otros que nada que ver e ir contra vos que sos una visita”, le explicó Solange a Tini.

Acto seguido, Solange lanzó una frase lapidaria sobre el desempeño mental y estratégico de su compañera: “Para mí que le faltan algunos jugadores”, sentenció de manera despectiva. Juliana coincidió plenamente con el diagnóstico y agregó que a Campanita le falta preparación y “cuero curtido” para afrontar la presión de un reality del calibre de Gran Hermano.

La respuesta de Campanita: “Ahora soy su contrincante”

Por su parte, Steffany “Campanita” Pereira no se quedó callada, aunque se mostró profundamente dolida por las acusaciones de Solange, en especial por haber sido señalada de tocar temas íntimos y graves del afuera.

Aclarando que en ningún momento la consideró una aliada real dentro de la competencia, la jugadora paraguaya marcó la cancha de cara a las próximas nominaciones: “Nunca fui su aliada. Ahora soy su contrincante, soy su rival”, sentenció visiblemente compungida pero decidida a darle batalla en la placa.

Con este quiebre definitivo, la convivencia entra en una zona crítica donde los grupos deberán rediseñar sus estrategias para no quedar expuestos.

Seguí todo el minuto a minuto, las alianzas y las peleas más picantes de Gran Hermano Generación Dorada a través de elnueve.com y en la pantalla de El 9 Televida.