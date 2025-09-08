Guaymallén: murió una mujer tras un fuerte choque entre un auto y una camioneta

La tragedia ocurrió en la intersección de calle Buenos Vecinos y callejón Lillo. La víctima fue hallada sin vida en el lugar y aún no ha sido identificada.

Un nuevo accidente fatal en Guaymallén volvió a conmocionar a la provincia. Una mujer falleció este lunes por la tarde tras un choque entre una camioneta y un Fiat Duna en el cruce de calle Buenos Vecinos y callejón Lillo.

El hecho se registró pasadas las 17.30, cuando vecinos alertaron a la línea de emergencias 911 sobre la violenta colisión. Al llegar, personal policial y médicos constataron que la mujer, que viajaba en uno de los rodados, ya no presentaba signos vitales.

La víctima aún no fue identificada oficialmente. En tanto, los peritos de la Policía Científica trabajaron en el lugar para determinar la mecánica del accidente y establecer las responsabilidades de los conductores.

Otros ocupantes de los vehículos recibieron asistencia médica, aunque no presentaban heridas de gravedad. La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal N.º 19, que continuará con la investigación.