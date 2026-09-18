Gritos y desesperación total: una nueva tragedia sacude la vida de Bahar

Horas de máxima tensión y angustia se vivirán entre este viernes y el próximo lunes en las noches de El 9 Televida con la entrega de los capítulos más impactantes de Bahar. Una traición imperdonable desencadenará un trágico desenlace a las puertas del hospital.

La pantalla de El 9 Televida se congelará de dramatismo durante los próximos episodios. La trama de Bahar alcanzará su punto de mayor tensión cuando una dolorosa infidelidad desemboque en un accidente atroz a metros del centro médico.

La secuencia iniciará cuando Seren, dispuesta a apostar por su matrimonio, ingrese a la sala donde se encuentra su esposo Uras. Sin embargo, en lugar de una reconciliación, se topó con la peor escena: su marido estará besándose apasionadamente con Maral.

Una discusión acalorada y un impacto brutal

Destrozada y dominada por la rabia, Seren le dará un bofetón a Uras y le exigirá que no vuelva a tocarla jamás. Uras saldrá tras ella para intentar justificarse y ambos comenzarán a discutir acaloradamente en plena calle, sin advertir el peligro que los rodea.

En cuestión de segundos, la tragedia se desatará. Un automóvil a gran velocidad embestirá de lleno a Seren ante la mirada atónita de Evren, quien observará la secuencia desde la entrada y correrá de inmediato a socorrerla. En contraste, Uras quedará completamente paralizado, incapaz de reaccionar ante el horror.

Bahar al límite y una lucha desesperada en el quirófano

Los desgarradores gritos de auxilio alertarán a todo el personal y Bahar será de las primeras en llegar a la escena. Al ver a Seren inconsciente sobre el asfalto, la médica entrará en pánico y solicitará una camilla a los gritos para trasladarla de urgencia.

El cuadro de la joven será desesperante:

Estado crítico: Presentará un pulso extremadamente débil y signos claros de un traumatismo craneal grave.

Maniobras de emergencia: El equipo médico le colocará oxígeno, preparará las vías intravenosas y solicitará la intervención inmediata del quirófano para intentar salvarle la vida.

Mientras los profesionales luchen segundo a segundo en la sala de operaciones por evitar la fatalidad, Uras colapsará en el suelo envuelto en un llanto desconsolado y consumido por la culpa.

Descubrí el desenlace de esta conmovedora encrucijada y seguí los capítulos completos de Bahar en la pantalla de El 9 Televida.