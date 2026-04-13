Grecia Colmenares es la nueva incorporación de Gran Hermano para reemplazar a Andrea del Boca

ras el impactante accidente doméstico que obligó a Andrea del Boca a abandonar la competencia por recomendación médica, la producción de Telefe movió sus fichas rápidamente.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada no da respiro. Tras el impactante accidente doméstico que obligó a Andrea del Boca a abandonar la competencia por recomendación médica, la producción de Telefe movió sus fichas rápidamente. El vacío que dejó “del Boca” será ocupado por otra figura de peso mundial: la actriz venezolana Grecia Colmenares. Mirá lo que se vivió este domingo en El 9 Televida.

El anuncio que sacudió la gala

Durante la última emisión, Santiago del Moro confirmó el ingreso de la protagonista de éxitos inolvidables. “Es una apasionada del formato y se vio todas las ediciones”, adelantó el conductor, destacando que Grecia viene con experiencia previa tras su paso por el Grande Fratello en Italia y otros realities europeos.

En su clip de presentación, la actriz de 63 años dejó clara su filosofía de vida: “La vida depende de los ojos con los que tú la miras”. Con un perfil espiritual y resiliente, Colmenares busca que el público conecte con ella más allá de los personajes que marcaron una era en la televisión.

Un repaso por la carrera de la “Reina de los Melodramas”

Para la audiencia mendocina, Grecia Colmenares es una cara sumamente familiar. Su trayectoria incluye hitos que paralizaron al país y al mundo:

Topacio (1984): La historia de la joven ciega que la lanzó al estrellato continental.

Manuela (1991): Una superproducción grabada entre Argentina e Italia donde interpretó a dos personajes.

Más allá del horizonte (1994): El clásico histórico que protagonizó junto a Osvaldo Laport y que fue un fenómeno de rating en nuestro país.

El desafío de mostrarse “al natural”

Grecia, quien ya se encuentra en Argentina cumpliendo el aislamiento previo a cruzar la puerta, confesó que este ingreso es una oportunidad única: “La gente va a saber de mí, me va a ver y escuchar. Van a ver cómo soy como persona, como ser humano”.

Se espera que su entrada se produzca en las próximas horas, sumándose al inminente arribo del español Fabio Agostini. Con estos cambios, la casa de Gran Hermano se reconfigura totalmente, apostando a figuras internacionales para mantener el encendido de una temporada que no deja de sorprender.