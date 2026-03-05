Gran Hermano: una gala letal contra los “plantas” y una fulminante inesperada sacudieron la casa

La producción sorprendió a los jugadores con una consigna que puso en la mira a quienes menos contenido generaron. Entre votos cruzados y estrategias al límite, Franco Poggio dio el golpe de gracia con una jugada que dejó a todos sin palabras en la pantalla de El 9 Televida.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió este miércoles una de sus noches más tensas y originales. Bajo la conducción de Santiago del Moro, se llevó a cabo una gala de nominación especial donde el objetivo fue señalar a los denominados “plantas”. Los participantes debieron entrar al confesionario con la misión de votar a aquellos compañeros que, según su criterio, pasaron desapercibidos o no aprovecharon su lugar en el reality. Esta dinámica alteró por completo los planes de los grupos, obligándolos a exponer a quienes solían mantenerse bajo el radar. Mirá cómo cambió todo en el reality de las noches de El 9 Televida.

El resultado de la votación arrojó una placa multitudinaria que reflejó el descontento general con ciertos perfiles. Eduardo se convirtió en el participante más votado de la noche al acumular 15 puntos, seguido de cerca por Yipio con 10 y Cinzia junto a Tomy con 9 unidades cada uno. La lista de nominados se extendió de forma inusual, sumando nombres como Martín, Nazareno, Titi, Zunino, Kennys, Lola y Emanuel. La votación fue variada: mientras Andrea del Boca apuntó contra los perfiles bajos, otros como Brian Sarmiento y La Pincoya centraron sus fuerzas en los más señalados de la jornada.

Sin embargo, el verdadero estallido ocurrió cuando se reveló la jugada de Franco Poggio. El líder de la semana no se conformó con su inmunidad y decidió utilizar la fulminante contra Juanicar. De esta manera, el joven quedó automáticamente en placa sin posibilidad de ser salvado, una decisión que sacudió el tablero estratégico y generó un clima de total incertidumbre. La jugada de Poggio fue interpretada por muchos como un mensaje directo hacia los jugadores que intentaron mantenerse al margen de los conflictos principales de la convivencia.

Hacia el final de la emisión, Santiago del Moro explicó cómo continuará el proceso de eliminación que mantiene en vilo a Mendoza. El conductor adelantó que este jueves “bajarán” dos plantas de la placa y el resto seguirá en carrera hacia la gala del lunes.

Además, recordó que el público de toda la región tiene el poder de decidir quién abandonará la competencia mediante el voto negativo. Con esta placa récord, Gran Hermano volvió a demostrar por qué es el programa más visto de El 9 Televida, dejando el escenario servido para una despedida que promete ser histórica.