Gran Hermano: tres salvados por el público y seis participantes en la cuerda floja

Tras el cierre de la votación positiva, Santiago del Moro anunció quiénes fueron los participantes más votados por la gente para continuar en el juego, dejando definida la placa negativa definitiva.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una noche de alivio para algunos y de máxima tensión para otros. Tras el cierre de la votación positiva, Santiago del Moro anunció quiénes fueron los participantes más votados por la gente para continuar en el juego, dejando definida la placa negativa definitiva.

El festejo de los salvados

Gracias al apoyo del público en las primeras 24 horas, tres jugadores lograron salir de la placa y asegurarse una semana más de permanencia. La primera en ser salvada fue Yisela “Yipio” Pintos. La uruguaya estalló de alegría y, entre gritos de agradecimiento, le envió un mensaje a su familia: “Aguántenme que voy a demorar en llegar”.

El segundo beneficio fue para Brian Sarmiento. El exfutbolista, fiel a su estilo histriónico, celebró bailando y corriendo por toda la casa: “¡Es la primera vez que no tengo que armar la valija!”, exclamó eufórico. Finalmente, la tiktoker Danelik Galazán completó el podio de los salvados, festejando colgada del caño del living mientras agradecía a sus seguidores.

Placa negativa: ¿Quién se va el lunes?

Con la salida de Yipio, Brian y Danelik, la placa cambió de color y ahora es negativa. Esto significa que, a partir de este momento, el público debe votar a quién quiere expulsar de la casa.

Los seis participantes que quedaron en riesgo son:

Franco Zunino (Fulminado)

Martín Rodríguez (Fulminado)

La Maciel

Tamara Paganini

Nazareno Pompei

Eduardo Carrera

Uno de ellos abandonará el reality el próximo lunes 20 de abril. La presencia de La Maciel en esta placa genera una expectativa especial, luego del traumático episodio de la notificación policial que vivió dentro del confesionario.