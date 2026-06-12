Gran Hermano: tres participantes salieron de la placa y ya se conocen los seis nominados definitivos

Santiago del Moro anunció quiénes fueron los elegidos por el público para salvarse de la eliminación. La votación cambió a formato negativo y el lunes uno abandonará la casa.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada no da tregua y la noche del jueves trajo consigo un cambio de escenario rotundo para los participantes. Luego de que se conformara una de las placas más numerosas de la edición, Santiago del Moro reabrió las puertas del reality para anunciar una decisión crucial: tres de los nominados fueron salvados por el voto de la gente. Todos los detalles de lo que dejó esta gala de alto impacto acá.

La expectativa era máxima debido a que la primera etapa de la votación se llevó a cabo bajo la modalidad de voto positivo (el público elegía a quién apoyar para que continuara en el juego). En una noche de festejos cruzados y caras largas, el conductor reveló que Sol Abraham, Andrea del Boca y Cinzia Francischiello fueron las jugadoras más votadas por la audiencia, logrando salir de la zona de peligro y asegurándose, al menos, una semana más de inmunidad en la competencia.

Así quedó la placa definitiva: comienza el voto negativo

Con la salida de estas tres participantes, la multitudinaria placa original se redujo y dejó a seis jugadores en la cuerda floja. Los nominados definitivos que quedaron en riesgo de eliminación son: Franco Zunino, Steffany “Campanita” Pereira, Luana Fernández, Gisela “Yipio” Pintos, Leandro Nigro y Alejandra Majluf.

A partir de este momento, las reglas cambiaron por completo de cara a la gala de expulsión. La votación pasó a ser estrictamente negativa, lo que significa que el público ahora debe votar al participante que desea que abandone la casa más famosa del país. Este giro estratégico ya empezó a generar fuertes movimientos, campañas en redes sociales y reacomodamientos de alianzas entre los distintos bandos que conviven en el predio.

La cuenta regresiva hacia el lunes

A diferencia de las galas tradicionales, el veredicto final se estirará unas horas más. Del Moro confirmó que el veredicto del público se conocerá el próximo lunes, día en el que uno de los seis nominados deberá armar las valijas, despedirse de sus compañeros y abandonar el juego para siempre.

Las cartas ya están sobre la mesa y la tensión promete escalar a niveles extremos durante el fin de semana.