“Gran Hermano”: se viene comunicado, ¿habrá sanción?

Santiago “Bati” Larrivey está en el ojo de la tormenta. Mirá lo que se anticipa para “Gran Hermano” en la gala de este miércoles en Canal 9 Televida.

Santiago “Bati” Larrivey preocupó a sus seguidores al revelar los “piropos” y comentarios desubicados que le hace Luciana Martínez en la casa de Gran Hermano a sus compañeros. Santiago del Moro decidió hablar del tema en sus redes sociales. ¿Qué pasará en “Gran Hermano” el reality que todas las noches emite Canal 9 Televida?

“Estoy caminando, viene y me apoya. ¿Entendés?”, expresó molesto el joven en la habitación de la casa más famosa del mundo y reveló que ya intentó detenerla: “Yo le dije. Primero lo llevo para el lado del chiste: ‘mamá, me está molestando’. ¿Qué le voy a decir? ¿Córtala, hija de…?’”.

“El otro día le dije, me incomoda,llegué a la habitación y estaba mi foto con Juani (su novia) dada vuelta. Así constante, estoy caminando y me apoya… En la fiesta corría para que no me joda y le dije ‘ubícate’, ya un toque me cansa”, cerró Santiago “Bati” Larrivey sobre las actitudes de Luciana Martínez.

El video de Bati confesando su incomodidad se viralizó rápidamente en las redes sociales. Varios usuarios pidieron la expulsión o sanción de la joven, mientras que otros creen que el hermanito exagera lo sucedido para dejarla mal parada.