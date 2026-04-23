Gran Hermano: Santiago Del Moro confirmó la fecha del repechaje y crecen las chances para Andrea del Boca

En una gala cargada de tensión, Santiago Del Moro rompió el silencio y les anunció a los jugadores que el repechaje es un hecho: se realizará durante el mes de mayo.

La espera terminó para los exparticipantes de Gran Hermano. En una gala cargada de tensión que se emitió por El 9 Televida, Santiago Del Moro rompió el silencio y les anunció a los jugadores que el repechaje es un hecho: se realizará durante el mes de mayo. La noticia no solo impactó dentro de la casa, sino que encendió las alarmas en el exterior, donde figuras como Andrea del Boca ya preparan su posible regreso.

“Falta poquito”: El anuncio que cambió el juego

Tras repasar la placa de nominados, el conductor se dirigió a los competidores con un mensaje directo: “Chicos, en mayo se viene el repechaje”. Aunque del Moro aclaró que todavía no está definido el número exacto de lugares, advirtió que los cupos serán limitados.

La producción de Telefe planea una combinación explosiva para renovar la convivencia: el regreso de exjugadores por voto del público, la activación del Golden Ticket y, para sumar más presión, el ingreso de participantes totalmente nuevos.

La “puerta entreabierta” de Andrea del Boca

Uno de los nombres que suena con más fuerza para este retorno es el de la icónica Andrea del Boca. Cabe recordar que la actriz debió abandonar el reality semanas atrás debido a un accidente y problemas de presión arterial. Sin embargo, su recuperación avanza a paso firme y ella misma se encargó de alimentar los rumores.

En una reciente aparición pública junto a Kennys Palacios, Andrea soltó una frase que las redes sociales no dejaron pasar: “La puerta está entreabierta”. Además, desde el panel de Cortá por Lozano, la periodista Costa aclaró el panorama reglamentario: “Al haberse retirado por cuestiones de salud, Andrea está habilitada para volver; si ella quiere, puede participar del repechaje”.

Un mayo de decisiones

El regreso de Andrea del Boca significaría un golpe de efecto total para el reality de Canal 9 Televida, sumándose a la inminente entrada de Gladys “La Bomba” Tucumana el próximo lunes.

Con pocos lugares disponibles y una competencia feroz por el reingreso, los eliminados ya empezaron sus campañas en redes para convencer al público. Mayo será el mes clave donde el destino de la casa volverá a cambiar para siempre.

Viví el minuto a minuto de Gran Hermano: Generación Dorada por la pantalla de El 9 Televida.