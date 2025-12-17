Gran Hermano: quién es el personaje que dio miedo en la fila para el casting

Este martes se llevó a cabo el último casting presencial para entrar a Gran Hermano, generación dorada. De entre los muchos personajes se destacó uno que se volvió viral y tendencia en las redes pero que detrás cuenta una historia de bullying.

Gran Hermano, generación dorada tiene fecha de inicio por lo que la producción del reality más famoso del mundo trabaja contrarreloj para tener todo listo, entre eso, la selección de los personajes son parte fundamental del programa. Este martes se llevó a cabo el último casting presencial y fue en una de esas pasadas de los canales de televisión de Buenos Aires que una figura se destacó y de inmediato se hizo viral. Mirada fija, sonrisa rígida, respuestas cortadas, un gesto corporal que muchos interpretaron como inquietante, conocé al personaje que copó las redes.

Las reacciones no tardaron en aparecer y muchas resultaron despiadadas: hubo miedo, burlas, diagnósticos psiquiátricos improvisados y hasta conjeturas sobre su supuesta filiación política, arrojadas sin ningún pudor. Para la mayoría, era “el chico con cara de zombi”; para otros, algo todavía más cruel.

Lo que casi nadie advirtió en ese primer instante es que no se trataba de un desconocido cualquiera. Era Maxi Miller, el influencer detrás del personaje “Hola niños”, un youtuber de culto que desde hace años construye una identidad ligada al terror, al sobresalto y a una estética deliberadamente perturbadora.

En pocas horas se multiplicaron los clips recortados, los memes y las especulaciones sobre su salud mental. Casi nadie se tomó el tiempo de averiguar quién era ni de dónde provenía esa imagen que hoy despierta rechazo y temor.

El hombre detrás del personaje

La historia de Maxi Miller es conocida por quienes siguen el ecosistema de YouTube desde hace años. Durante casi dos décadas fue víctima de un bullying feroz: por su apariencia, por su forma de hablar, por su timidez.

El punto de quiebre llegó cuando defendió a su hermano menor de una situación de hostigamiento y, casi sin pensarlo, gritó por primera vez ese “¡Hola niños!” que con el tiempo se convertiría en su marca registrada. El video se viralizó, el personaje nació y, simbólicamente, el miedo cambió de bando.

Desde entonces, Maxi construyó un alter ego deliberadamente monstruoso: una figura que asusta a los agresores y acompaña a quienes se sienten vulnerables. Detrás de la mueca inquietante hay un mensaje claro de autoestima, reparación y salida del túnel.

Durante gran parte de su vida, Maxi Miller sufrió bullying constante, primero en la infancia y luego en la adolescencia. Fue objeto de burlas, episodios de violencia física y aislamiento social que marcaron su recorrido escolar y personal, enmarcados además en un contexto familiar atravesado por dificultades económicas y situaciones de violencia.