Gran Hermano puso en práctica la placa oculta: qué es esta nueva modalidad de nominación

El clima de angustia por la salida de Yipio (quien abandonó el reality para asistir a su madre en Uruguay) se transformó rápidamente en desconfianza cuando Santiago del Moro anunció una modalidad inédita: los jugadores nominaron, pero nadie dentro de la casa sabe quién quedó en placa.

La gala de este miércoles no fue una más en el reality de El 9 Televida. El clima de angustia por la salida de Yipio (quien abandonó el reality para asistir a su madre en Uruguay) se transformó rápidamente en desconfianza cuando Santiago del Moro anunció una modalidad inédita: los jugadores nominaron, pero nadie en la casa sabe quién quedó en placa. Qué sucederá en Gran Hermano, entereate en esta nota.

Una placa negativa y secreta

A diferencia de otras galas, esta vez el voto es negativo (el público vota para eliminar) y la información es exclusiva para el afuera. Los participantes expusieron sus alianzas y estrategias en el confesionario, pero regresaron al living sin recibir noticias sobre el resultado final. Este “voto a ciegas” busca dinamitar las estrategias y generar paranoias entre los hermanitos.

Los seis que están en peligro

Aunque ellos lo ignoran, el recuento de votos fue contundente. La placa secreta quedó conformada por:

Danelik Galazán: La más votada de la noche con 11 puntos.

Emanuel Di Gioia: Con 9 votos, sigue siendo uno de los blancos principales de la casa.

Cinzia Francischiello: Sumó 6 votos tras su polémico regreso con el Golden Ticket.

Luana Fernández: Con 5 votos.

Franco Zunino: Con 4 votos.

Daniela de Lucía: Cerró la placa con 3 votos.

El juego de las estrategias y la líder

La gala estuvo marcada por movimientos tácticos de alto impacto. Titi, la líder de la semana, utilizó sus beneficios para anular el poder de nominación de Emanuel y Cinzia, dándole una ventaja estratégica a su grupo. Además, Nazareno aplicó una anulación sobre los votos de Danelik, lo que terminó de embarrar el escrutinio.

¿Qué pasará el jueves?

El conductor adelantó que la incertidumbre continuará. Durante la próxima emisión, algunos jugadores serán “bajados” de la placa y habrá falsos salvados. El objetivo es que los participantes no logren descifrar cómo quedó realmente la votación hasta el último minuto.

El próximo lunes, uno de estos seis jugadores deberá abandonar la casa por decisión del público. Mientras tanto, en la casa solo reina la sospecha: nadie sabe si está a salvo o si tiene un pie afuera del reality.

Seguí el minuto a minuto de la placa más misteriosa de la temporada en elnueve.com y por Canal 9 Televida.