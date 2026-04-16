Gran Hermano: placa récord con 9 nominados y una jugada estratégica del líder que encendió la casa

Entre fulminaciones directas, estrategias cruzadas y un cambio inédito en la modalidad de votación, el tablero de juego se sacudió por completo en El 9 Televida este miércoles, mirá.

La octava semana de Gran Hermano: Generación Dorada arrancó con una gala de nominaciones de alto impacto. Entre fulminaciones directas, estrategias cruzadas y un cambio inédito en la modalidad de votación, el tablero de juego se sacudió por completo, dejando a casi media casa a merced de la decisión del público. Mirá la intensidad con la que se vivió la gala de este miércoles en El 9 Televida.

La “venganza” del líder: dos fulminados y cruces en vivo

Juanicar, el líder de la semana, no pasó desapercibido y utilizó su poder para saldar cuentas pendientes. Sin dudarlo, mandó directamente a placa a Franco Zunino y a Martín Rodríguez.

“Le devuelvo la fulminación que me dio. Hace mucho que no está en placa y me gustaría verlo”, sentenció el líder al referirse a Rodríguez, desatando un clima de tensión absoluta en el piso de Telefe. Los dos fulminados se sumaron a la lista de candidatos a abandonar la casa el próximo lunes, sin posibilidad de ser salvados por sus compañeros.

Una placa multitudinaria

Tras el recuento de los votos en el confesionario, la placa se terminó de conformar con siete nombres más, alcanzando un total de nueve nominados. Los jugadores que quedaron en la cuerda floja por decisión de la casa son:

Jessica “La Maciel”

Danelik Galazán

Tamara Paganini

Eduardo Carrera

Nazareno Pompei

Gisela “Yipio” Pintos

Brian Sarmiento

Inédito: Voto positivo por 24 horas y “salvación” el jueves

Para esta gala, la producción introdujo una dinámica que sorprendió a los seguidores. El sistema de votación será mixto:

Voto Positivo (Primeras 24 horas): El público vota a quién quiere que se quede. Salvación el jueves: Santiago del Moro anunció que este jueves los dos participantes con más votos positivos saldrán de la placa. Voto Negativo: Una vez que queden los 7 restantes, la votación volverá a ser negativa para definir quién se va el lunes 20 de abril.

¿Lograrán los históricos de la casa superar esta prueba o veremos una salida inesperada? No te pierdas el análisis detallado y las repercusiones de esta gala hoy en Canal 9 Televida.